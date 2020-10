Corona-Pandemie Freiburg streicht den Weihnachtsmarkt

Normalerweise mehr als eine Million Besucher

Der Weihnachtsmarkt in Freiburg ist eine der wichtigsten touristischen Attraktionen der Stadt und lockt normalerweise über eine Million Besucher aus dem In- und Ausland an. Vor allem bei Gästen aus der Schweiz, aus Italien und aus Frankreich ist er sehr beliebt.

Für die Schausteller in der Stadt ist der Ausfall ein schwerer Rückschlag: Schon die beiden großen Volksfeste im Mai und Oktober fallen 2020 in Freiburg wegen der Corona-Krise aus . Derzeit ist eine Ersatzveranstaltung mit lediglich 30 Schaustellerbetrieben auf dem Messegelände im Gang, bei der aber immer nur 100 Menschen auf einmal auf dem Gelände unterwegs sein dürfen. Erst in der vergangenen Woche hatte der örtliche Schaustellerverband beklagt, man werde von der Stadt im Stich gelassen.

Freiburgs Nachbarstadt Emmendingen hatte bereits am Montag wegen der steigenden Corona-Zahlen sämtliche Großveranstaltungen der kommenden Wochen, darunter die Eisbahn und den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt, abgesagt.