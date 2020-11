Corona-Pandemie Drei weitere Tote im Kreis Freudenstadt

Damit steigt die Gesamtzahl der Verstorbenen auf 43. Dies teilte das Landratsamt Freudenstadt am Dienstag mit. Außerdem wurden zehn Neuinfektionen gemeldet, fünf mehr als am Montag. Die betroffenen Personen wohnen in Baiersbronn (plus drei), Freudenstadt (plus zwei), Horb (plus zwei), Loßburg, Pfalzgrafenweiler und Waldachtal (jeweils eine).

Stand Dienstag gab es 179 akut infizierte Personen im Landkreis, die sich in Isolierung befinden. Das sind fünf weniger als am Montag. Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis Freudenstadt insgesamt 1440 Personen positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen beträgt 1218 (plus zwölf). Bei der Zahl der mit dem Virus Infizierten liegt Horb mit 324 an der Spitze, gefolgt von Freudenstadt (277) und Baiersbronn (274).