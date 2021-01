Corona-Pandemie Christbäume werden in Calw nur teilweise eingesammelt

om Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft sei die Mitteilung gekommen, dass solche Sammlungen von Ehrenamtlichen nicht zur kritischen Infrastruktur gehören, erläutert Tobias Haußmann, Abteilungsleiter Zentrale Steuerung im LRA. Damit fallen sie unter die aktuell geltenden Beschränkungen und sind "nicht durchführbar".

Kreisweit einheitliche Regelung angestrebt

Ein "Schlupfloch" bietet ein Schreiben vom Landkreistag Baden-Württemberg, das wenig später in den Landratsämtern eintrifft. Nach diesem fallen solche Sammlungen von Vereinen dann nicht unter die Beschränkungen, wenn sie vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (also dem Landkreis) per Satzung beauftragt würden. Das LRA Calw hält von diesem Vorschlag herzlich wenig, bekräftigt Haußmann, weshalb es diesen Weg nicht wählt. Stattdessen soll dieser Tage ein Schreiben an die Gemeinde- und Stadtverwaltungen rausgehen, in dem die Kreisverwaltung ihren Standpunkt verdeutlicht.

Jetzt kommt das große "Aber": Die örtlichen Polizeibehörden können, wenn sie es für sinnvoll erachten, trotzdem eine Ausnahmegenehmigung erteilen. Heißt: In manchen Gemeinden werden die Bäume am Samstag, 9. Januar, wie üblich abgeholt, in anderen müssen die Besitzer selber ran.

Letzteres ist zum Beispiel in Calw der Fall. Üblicherweise sind hier zum Beispiel die Fußballjugend des 1. FC Altburg in den Höhenorten sowie die evangelisch-methodistische Jugend in Holzbronn und Stammheim unterwegs. Das städtische Ordnungsamt spricht dafür dieses Jahr aber keine Genehmigung aus. "Das ist für die Vereine natürlich ärgerlich, aber der Stadt Calw lag vor allem daran, dass eine einheitliche Regelung mit allen Gemeinden im Landkreis gefunden wird, weshalb wir den Empfehlungen des Landratsamtes auch folgen werden", begründet Carina Reck, die neue Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters.

Entscheidung zur Absage ist nicht leicht gefallen

"Wir hatten die Aktion zwar auf Samstag, 9. Januar, geplant, mussten sie jedoch nach Rücksprache mit der Verwaltung aufgrund der Corona-Verordnungen absagen", bestätigt der Jugendleiter des 1. FC Altburg, Bernd Gengenbach.

Der Vater eines Jugendlichen, der sonst mit der evangelisch-methodistischen ­Kirchengemeinde unterwegs ist, wird da etwas ausführlicher. Er hatte in den vergangenen Jahren stets dabei geholfen, die Aktion auf die Beine zu stellen, war dieses Mal aber selbst dagegen. "Die aktuelle Corona-Verordnung gebietet, Menschenansammlungen und Kontakte zu vermeiden", erklärt er. Bei der Sammelaktion aber wären mehr als zwei Haushalte pro Fahrzeuggespann zusammen gewesen. "Und auch Abstand halten, erscheint uns schwierig", fügt er hinzu. Ganz zu schweigen von den organisatorischen Hindernissen, die es zu bewältigen gäbe. So müssten im Vorfeld Werbemittel verteilt, Fahrzeuge organisiert und Genehmigungen eingeholt werden – all das unter dem Vorzeichen, dass alles kurzfristig wieder über den Haufen geworfen werden könnte.

Die Entscheidung sei den Organisatoren nicht leicht gefallen, beteuert der Helfer. Zwar könnten die fehlenden Einnahmen durch Einsparungen aufgefangen werden, doch so eine Aktion nach mehr als zehn Jahren erstmals ausfallen zu lassen, könne auch für Verwirrung sorgen, meint er. "Trotz allem scheint es uns in diesem Jahr für angebracht, Kontakte zu reduzieren."

Im Gegensatz zu den Calwern fährt Simmozheim keine so harte Linie. Hier dürfen die Bürger nach wie vor damit rechnen, dass ihre Bäume abgeholt werden, und zwar vom evangelischen Jugendwerk (EJW). "Mit dem Simmozheimer Ordnungsamt haben wir diese Maßnahme abgestimmt", sagt der Vorsitzende, Rainer Bauser. "Da wir ein Hygienekonzept vorweisen und mit FFP2 Masken arbeiten, wenig Kundenkontakt haben, da viele ihre Spende an den Baum hängen, ist diese Aktion möglich", fasst er zusammen. Zudem arbeite man in jedem Fahrzeug mit Familien, sodass nicht mehrere Haushalte miteinander Kontakt haben. Und, führt Bauser aus, die Aktion finde ja im Freien statt, sodass der Abstand zwischen den Mitwirkenden eingehalten werden könne. "So denken wir, ist für die hohe Sicherheit aller Beteiligten gesorgt."

Alles vermeiden, was nicht lebensnotwendig ist

In Althengstett hat sich die Stadtverwaltung gegen eine Ausnahmeregelung entschieden. Bürgermeister Clemens Götz hatte von Anfang an eine kreisweit einheitliche Lösung angestrebt, sagt er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, weshalb er sich mit dem Calwer OB Florian Kling darauf geeinigt hatte, die Sammelaktion nicht zu erlauben. Solange die Inzidenz so hoch ist wie im Kreis Calw, müsse man alles vermeiden, was nicht lebensnotwendig ist, betont er. Selbst wenn dem ein oder anderen Schwabe das Entsorgen des Christbaums am ersten Samstag nach Heilige Drei Könige auch lebenswichtig erscheinen möge, fügt er augenzwinkernd hinzu. Götz versteht, dass die Vereine enttäuscht sind – immerhin wäre das Sammeln so ziemlich das einzige gewesen, was man derzeit tun kann. Aber für eine Ausnahmegenehmigung müsse es triftige Gründe geben, betont der Althengstetter Bürgermeister. Und ob es die in diesem Fall gebe, daran hat er seine Zweifel.

Jeffry van de Vijver, der die Aktion beim SV Althengstett organisiert, möchte noch nicht so recht hinnehmen, dass es dieses Jahr nichts wird mit dem Bäume Sammeln. "Wir kämpfen noch", meint er. Er findet es extrem schade, wenn das Ganze abgesagt wird. Vor allem, weil er die Gefahr einer Ansteckung nicht sieht. "Einer läuft links, einer rechts, einer sitzt oben, einer fährt", zählt er auf. Mit Abstand und im Freien. Nun aber müsse jeder auf den Wertstoffhof. "Das ist genauso ungesund oder gesund", argumentiert van de Vijver. Und obendrein schwierig für ältere Menschen. Wenn es aber so entschieden werde, könne man eben nichts ­machen.

Was dann jetzt tun mit den ausgedienten Weihnachtsbäumen?, stellt sich die Frage. In Schweden-Manier aus dem Fenster werfen wohl eher nicht. Vielmehr dürfen die Bäume – ohne Lametta oder sonstigen Schmuck – einzeln auf allen Recyclinghöfen oder an den Sammelplätzen kostenlos abgegeben werden.

Info: Wo wird abgeholt, wo nicht?

Calw: "Alter Baubetriebshof", Walkmühleweg; St. Wendelstraße beim Schickardtweg, Obere Lange Steige beim Haus Stuttgarter Straße 74

Alzenberg: Hochacker Ecke Höhenring, bei Trafostation; am Parkplatz Friedhof Alzenberg

Wimberg: Parkplatz am Stadion, Oberriedter Straße

Heumaden: evangelische Kirche; oberer Parkplatz am Stadtteilfriedhof

Altburg: Schwarzwaldhalle

Hirsau: Alte Kuranlage bei der Sporthalle; Ecke ­Karl-Greiner-Straße/Hohe Klinge

Stammheim: hinter dem Rathaus; Parkplatz Gänsäckerstraße/Ochsenäckerstraße; Holzbronner Straße gegenüber der Einfahrt in die Riegeläckerstraße

Holzbronn: ehemaliger Bauhof Bannstraße

Ernstmühl: Feuerwehrgerätehaus neben der Löschwasserentnahme

Kommentar: Schwierig zu beantworten

Von Ralf Klormann

Dürfen Weihnachtsbäume im Kreis Calw von Ehrenamtlichen abgeholt werden? Eine Frage, die offenbar schwierig zu beantworten ist. Und die zeigt, wie chaotisch es mitunter bei der Umsetzung der Corona-Maßnahmen zugeht, wie sehr Verantwortliche vor Ort alleingelassen werden.

Es gibt Empfehlungen, Ratschläge, Ausnahmegenehmigungen. Was viele Menschen vermissen, sind klare Ansagen. Der Schwarze Peter wird weitergereicht – von Bund zu Land zu Kommunen, die am Ende entscheiden müssen.

Soll Vereinen gestattet werden, mit Sammelaktionen ihre aufgrund der Krise oft klammen Kassen aufzubessern? Aber was, wenn dann Infektionsherde entstehen? Eine fast unmögliche Wahl. Sündenböcke sind Städte und Gemeinden, das Resultat ein Flickenteppich an Regelungen, die beliebig wirken, und kaum zur besseren Akzeptanz der Einschränkungen beitragen.

Ob das Sammeln von Weihnachtsbäumen nun coronakonform möglich ist oder nicht – fest steht, dass die Aktionen absehbar waren. Rechtzeitig geregelt hat’s die Regierung offenbar – wieder einmal – nicht. Ob eine Lehre gezogen wurde? Man wird sehen. Wie heißt es so schön: Vielleicht beim nächsten Mal.