"Frühlingserwachen" in Balingen Corona-Demo: Verwaltungsgericht bestätigt Auflagen der Stadtverwaltung

Das Sigmaringer Verwaltungsgericht hat am Freitag die Auflagen der Balinger Stadtverwaltung für die an diesem Samstag geplante Versammlung unter dem Motto "Frühlingserwachen" in der Balinger City bestätigt. Die Veranstalter aus dem Umfeld der "Lichtspaziergänge" wollten insbesondere das Ess-, Trink- und Rauchverbot kippen.