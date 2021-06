1 Bislang 203 Personen, die seit Pandemiebeginn im Schwarzwald-Baar-Kreis gestorben sind, waren mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Stratenschulte

Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Pandemie in der Region um Villingen-Schwenningen mit.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Ein weiterer Todesfall (insgesamt 203) seit Pandemiebeginn und 24 neue Corona-Infektionen (insgesamt 9827) im Vergleich zum Vortag flossen am Freitag in die kreisweite Statistik ein. Die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten liegt nun bei 219 Personen (+2 zum Vortag), 9405 Infizierte sind bereits wieder gesund (+21). In 152 der aktuell 219 Fälle wurde eine Mutation nachgewiesen.

Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis liegt bei 68,7

Die Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis liegt bei 68,7 (Stand Donnerstag, 3. Juni, 16 Uhr; Quelle: Landesgesundheitsamt), am Mittwoch betrug die Inzidenz 76,2 und am Dienstag 78,1.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Freitag 30 am Coronavirus erkrankte Personen. Von den derzeit 46 verfügbaren Intensivbetten sind 37 belegt, sechs davon durch Coronapatienten, wovon einer invasiv beatmet werden muss.

Die 24 neuen Fälle verteilen sich wie folgt auf die Region: Blumberg (10), Dauchingen (1), Donaueschingen (3), St. Georgen (1) und Villingen-Schwenningen (7).

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen hat ab Dienstag, 8. Juni, wieder wie folgt geöffnet: dienstags und freitags von jeweils 13 bis 15 Uhr. Weiterhin gilt, dass sich symptomatische Personen an ihren Hausarzt wenden müssen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit.