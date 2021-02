Corona-Mutation im SBK Landratsamt bestätigt drei weitere Fälle

Sofort nach Bekanntwerden der Infektion mit einer Mutation des Coronavirus, die Merkmale sowohl der britischen als auch der südafrikanischen Variante aufgewiesen hat, wurde umfassend reagiert – die Carl-Orff-Schule wurde geschlossen, darüber hinaus wurden die Betriebe im Schulkindergarten sowie des Betriebskindergartens vorläufig eingestellt. Ein Massen-Abstrich von Personen, die dem schulischen Umfeld zuzurechnen sind, war veranlasst worden.

171 Personen sind noch am 29. Januar im Zentralen Abstrichzentrum in Schwenningen abgestrichen worden, ein weiterer Teil hat sich an den Hausarzt gewandt. Die Testungen erfolgten auf Empfehlung des Landesgesundheitsamtes.

Milder Verlauf bei zwölf Erkrankten

Zwischenzeitlich aber gibt es auch gute Nachrichten: Nach Informationen des Landratsamtes sei die Covid-19-Erkrankung bei den zwölf Erkrankten "milde verlaufen", erklärt die Pressesprecherin des Landratsamtes, Heike Frank, auf Nachfrage unserer Zeitung.

In der Öffentlichkeit stellt man sich derweil vor dem Hintergrund des Lockdowns an Schulen und Kindergärten die Frage nach der Sinnhaftigkeit des zweiten Absatzes vom Paragraf 1f der landesweiten Corona-Verordnung, wonach sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, wozu auch die Carl-Orff-Schule zählt, vom Lockdown ausgenommen sind. Schließlich werden gerade diese Einrichtungen häufig von sogenannten vulnerablen Gruppen besucht, auf deren Schutz aktuell besonderer Wert gelegt werden soll.

Alltag zurück

In der Carl-Orff-Schule ist, soweit möglich, längst wieder der Alltag zurück. Bereits am 2. Februar habe sie, so Heike Frank, den Dienst- und Schulbetrieb wieder aufgenommen, inklusive Schulkindergarten und Betriebskindergarten.

Erledigt ist das Thema Virus-Mutation im Landkreis damit aber noch lange nicht: Aktuell gibt es insgesamt drei nachgewiesene Fälle, die allerdings nicht in Verbindung mit der Infektionskette der Carl-Orff-Schule stehen (Stand: 4. Februar, Quelle: Landratsamt). Laut testendem Labor handele es sich bei der mutierten Variante des Coronavirus in allen drei Fällen um die britische Variante.