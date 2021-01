Corona-Mutation aus Südafrika Lage im Zollernalbkreis scheint im Griff

Zollernalbkreis - Wie am Dienstag berichtet, war bei einem Angehörigen einer Familie, die nach einem langen Aufenthalt in Südafrika im Dezember zurück in den Zollernalbkreis gekommen war, die als hochansteckend geltende Mutation nachgewiesen worden. Weitere Mitglieder der Familie sowie der Kontakte, die diese nach der Rückkehr hatten, wurden ebenfalls positiv auf Corona getestet.

Insgesamt sind den Behörden sechs Infektionen in drei Familien bekannt – fünf im Zollernalbkreis, eine im Landkreis Calw. Das Ergebnis der Überprüfung dieser fünf anderen Infektionen auf die Südafrika-Mutation steht noch aus.