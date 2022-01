1 Wegen ihrer Aktionen in Zusammenhang mit den Corona-Spaziergängen steht die Stadt Rottweil in der Kritik. Foto: Nädele

Mit ihren Aktionen unter dem Motto "Corona ist kein Spaziergang" und dem Aufruf "Unser Rottweil – Solidarisch – Friedlich – Vernünftig" hat sich die Stadtverwaltung Rottweil in die Schusslinie von Kritikern der Corona-Maßnahmen manövriert. Nun reagiert die Stadt.















Rottweil - In der medialen Berichterstattung und in den Sozialen Netzwerken werde die Frage aufgeworfen, ob die Aktionen der Stadt Rottweil unter dem Motto "Corona ist kein Spaziergang" und der Aufruf "Unser Rottweil – Solidarisch – Friedlich – Vernünftig" mit geltendem Recht vereinbar sei, greift die Rottweiler Stadtverwaltung Punkte aus der öffentlichen Diskussion in einer Pressemitteilung auf. Insbesondere werde in diesem Zusammenhang auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gegen die Stadt Düsseldorf verwiesen (BVerwG 10 C 6.1).

Vergleiche mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts

Die Verwaltung stellt dazu klar, dass sich die Stadt Rottweil im Unterschied zum Düsseldorfer Fall nicht gegen eine nach dem Versammlungsgesetz ordnungsgemäß angemeldete Demonstration wende. Zudem gehe es geht nicht um "eine steuernde Einflussnahme auf den politischen Meinungsbildungsprozess, wie ihn das Bundesverwaltungsgericht im Düsseldorfer Fall festgestellt hat". Vielmehr empfehle die Stadt Rottweil ihren Bürgern, den sogenannten "Spaziergängen" fernzubleiben, da diese sowohl gegen das Versammlungsgesetz als auch gegen Vorgaben des Infektionsschutzes verstoßen – was die notwendige Anmeldung, die Benennung eines Versammlungsleiters und der zu erwartenden Personenzahl, das Abstandsgebot und die Maskenpflicht betreffe. "Neben dem erhöhten Gesundheitsrisiko durch Infektionen besteht auch ein erhöhtes Unfall- und Verletzungsrisiko, da die Behörden im Vorfeld mit dem Veranstalter keine Absprachen zur Absicherung der Versammlung" zur Umzugsstrecke oder etwa Absperrungen treffen könnten.

Das Einhalten der Bestimmungen

Angesichts der sich zuspitzenden pandemischen Situation sieht sich die Stadtverwaltung verpflichtet, die Einhaltung der gültigen staatlichen Bestimmungen zum Infektionsschutz anzumahnen und zur gesellschaftlichen Solidarität aufzurufen, heißt es in der Reaktion auf die öffentliche Debatte weiter. Der Appell "Unser Rottweil: Solidarisch – Friedlich – Vernünftig" stütze sich dabei auf wissenschaftliche Erkenntnisse und befinde sich im Einklang mit den gültigen Gesetzen und Verordnungen des Bundes und des Landes Baden-Württemberg.

Zum Schluss der Erklärung: "Die Stadt Rottweil handelt also aus Sorge um das Allgemeinwohl im Sinne des Gesundheits- und Infektionsschutzes und wendet sich mit sachlichen und rational begründeten Argumenten an die Bürgerschaft." Dies sei selbstverständlich zulässig und stelle keinen Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot oder gar gegen Neutralitätspflichten einer Kommune im demokratischen Meinungsbildungsprozess dar.