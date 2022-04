Testzentren in Donaueschingen bleiben in Betrieb – wer lässt sich noch testen?

1 DRK-Mitarbeiterin Sabine Gähme mit einem Testkit im Schnelltestzentrum des Roten Kreuzes in der Schulstraße. Auch nach den Corona-Lockerungen vom 3. April hat das Testzentrum weiter geöffnet. Foto: Roland Sigwart

In vielen Bereichen ist die Testpflicht im Zuge der Lockerungen weggefallen. Obwohl die Nachfrage bei den Testzentren deutlich nachgelassen hat, wollen die Betreiber am Markt bleiben. Doch wer kommt überhaupt noch dorthin?















Donaueschingen - Stäbchen in die Nase, abstreichen, mischen, Probe in die Testkassette tropfen und warten: Zu Hochphasen der Corona-Pandemie fand das im Rot-Kreuz-Heim an der Donaueschinger Schulstraße 300 bis 400 Mal am Tag statt. Seit am 3. April weitreichende Lockerungen in Kraft getreten sind, sei die Nachfrage gesunken, sagt Bereitschaftsleiterin Iris Gähme. Dennoch: Über den Tag verteilt würden beim Roten Kreuz immer noch etwa 100 Personen getestet.