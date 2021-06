1 In den Museen gibt es nun endlich wieder viele Schramberger Besonderheiten zu sehen. Foto: Privat

Die niedrigen Corona-Infektionszahlen im Kreis Rottweil machen laut Stadtverwaltung die Wiederöffnung des Rathauses und der städtischen Dienststellen im City Center und den Ortsverwaltungen für den Publikumsverkehr möglich.

Schramberg - Ab Montag, 7. Juni, stehen die Ämter und Dienststellen der Stadt den Bürgern ohne Terminvereinbarung während den jeweiligen Kontaktzeiten zur Verfügung. Ausführliche Informationen dazu auf der Internetseite der Stadt unter www.schramberg.de/de/Unsere-Stadt/Rathaus

Es können alle Anliegen aber auch weiterhin telefonisch und per E-Mail mit den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung geklärt werden.

Nach langen Monaten des Lockdowns können die Schramberger Museen ebenfalls wieder Publikum empfangen. Sowohl das Stadtmuseum als auch die Autosammlung Steim, das Eisenbahnmuseum Schwarzwald und das Auto- und Uhrenmuseum ErfinderZeiten sind seit Donnerstag wieder geöffnet (wir berichteten). Für den Besuch braucht man einen tagesaktuellen negativen Coronatest, einen Impf- oder Genesenen-Nachweis.

Neue Sonderausstellungen

Die Teams der Schramberger Museen haben hinter den Kulissen fleißig an neuen Sonderausstellungen getüftelt und freuen sich, diese nun endlich den Besuchern präsentieren zu können. Liebhaber von Schwarzwaldmalerei können im Stadtmuseum bei der Kunstausstellung zu Rudolf Ackermann in eindrücklichen Landschaftsbildern schwelgen und Naturdarstellungen aus dem 20. Jahrhundert genießen.

Die Jubiläumsausstellung "Alle Tassen im Schrank" im Stadtmuseum entführt kleine und große Besucher in die Produktionshallen der Majolikafabrik, erläutert die spannende Geschichte des Steinguts in Schramberg und zeigt eine bunte Vielfalt an Schönem und Skurrilem.

Die Auto- und Uhrenwelt, ErfinderZeiten hat ihre aktuelle Sonderausstellung "Badisch-Schwäbischer Erfindergeist – der Wankelmotor: Zu Wasser, zu Lande und in der Luft", nun bis nach den Sommerferien verlängert, damit die Schau, die zahlreiche Anwendungsbereiche des Wankelmotors erläutert, noch von vielen interessierten Technikfans bewundert werden kann.n Das Junghans Terrassenbau Museum in Schramberg ist ab sofort wieder für den Publikumsverkehr geöffnet und begeistert mit der spannenden Zeitreise durch die Geschichte der Uhrenfertigung im Schwarzwald vom 18. Jahrhundert bis heute.n Die Mediathek Talstadt und die Zweigstelle in Sulgen bieten "click & meet" an. Ein Besuch ist nach vorheriger Terminvereinbarung, Telefon 07422/2 92 60, oder per E-Mail an mediathek@schramberg.de für einen begrenzten Zeitraum möglich.n Am Berneckstrand sind ab sofort die Toiletten und Grillstellen wieder zur Nutzung bereit. Es gelten auch dort noch die Kontaktbeschränkungen der aktuellen Corona-Verordnung: Man darf sich dort mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder bis einschließlich 13 Jahre sowie vollständig Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt.