Neueröffnung nicht nur in der Loßburger Straße in Freudenstadt. Ab Montag treten Lockerungen in Kraft.

Jetzt ist es Fakt: Einzelhandel und Museen im Landkreis Freudenstadt können ab Montag, 8. März, wieder öffnen. Erleichterungen gibt es außerdem für Sport und Kunst.

Kreis Freudenstadt - "Mit der heute notverkündeten Änderung der Corona-Verordnung hat die Landesregierung Möglichkeiten für Lockerungen geschaffen, sofern ein Landkreis seit fünf Tagen in Folge eine Sieben-Tages-Inzidenz von weniger als 50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner hat und dies ortsüblich bekanntmacht", heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts Freudenstadt vom Sonntagnachmittag.

Der Landkreis Freudenstadt unterschreite diesen Grenzwert seit 31. Januar dauerhaft und habe daher am Sonntag die entsprechende Bekanntmachung auf seiner Internetseite veröffentlicht. Demnach können ab Montag folgende Bereiche im Landkreis unter Hygieneauflagen wieder öffnen: Einzelhandel, Ladengeschäfte und Märkte, Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten, Sportanlagen und Sportstätten im Freien – auch für Gruppen bis zu zehn Personen, soweit die Sportart "kontaktarm" ausgeübt wird. Öffnen dürften außerdem wieder Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen für den Einzelunterricht und für Gruppen von bis zu fünf Kindern bis einschließlich 14 Jahren. Davon ausgenommen sei Tanz- und Ballettunterricht.

Ausbruch in Einrichtung

Landrat Klaus Michael Rückert zeigte sich erleichtert darüber, dass das Land diese Perspektiven der Ministerpräsidentenkonferenz auch so umgesetzt habe: "Nachdem wir nun über einen Monat die Inzidenz von 50 unterschreiten, freue ich mich sehr, dass diese nun längst fällig gewordenen Lichtblicke für die Menschen in unserem Landkreis geschaffen wurden." Allerdings bitte er gemeinsam mit seinen Amtskollegen in den Nachbarlandkreisen die Bevölkerung, die nach wie vor geltenden Regelungen weiterhin einzuhalten, "sodass weitere Öffnungen statt wiederholter Schließungen die Folge sein können".

Der Umstand, dass sich die Inzidenz am Wochenende wieder bedenklich der Marke von 50 angenähert hatte, löst bei Rückert noch keine Unruhe aus. Es handele sich nicht um eine "diffuse" Ausbreitung des Virus’. Der Anstieg sei "lokalisierbar" und lasse sich eingrenzen. Offenbar kam es in einer Einrichtung in Horb zu einem Ausbruch.