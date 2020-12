Corona-Lockdown So geht es bei den Schramberger Schulen weiter

"Dieser drastische Schritt ist angesichts der Infektionszahlen auf Rekordniveau unausweichlich. Wenn das komplette gesellschaftliche Leben heruntergefahren werden muss, ist es selbstverständlich, dass wir auch bei den Schulen einen Beitrag zur Kontaktminimierung leisten müssen", wird die Kultusministerin des Landes, Susanne Eisenmann, in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Vorgaben sind klar: So werden Schüler der Abschlussjahrgänge im verbleibenden Zeitraum bis zu Beginn der regulären Weihnachtsferien am 23. Dezember verpflichtend im Fernunterricht unterrichtet, für Schüler der Klassenstufen 1 bis 7, deren Eltern zwingend darauf angewiesen sind, wird von heute bis Dienstag, 22. Dezember, an den regulären Schultagen eine Notbetreuung eingerichtet.

Moderate Nachfrage

Die Anmeldezahlen für die Notbetreuung, teilt Susanne Gorgs-Mager von der Stadtverwaltung mit, seien "sehr übersichtlich". So gäben die einzelnen Schulen jeweils einen Bedarf bei etwa drei bis sechs Schülern an. "Eine Bescheinigung vom Arbeitgeber wird dafür diesmal nicht benötigt. Auch spielt die Systemrelevanz des Berufes eines Elternteils keine Rolle", so Gorgs-Mager.

Die Berneckschule bietet die Notbetreuung seit heute, Mittwoch, bis Montag, 21. Dezember, täglich von 8 bis 16 Uhr sowie am Dienstag, 22. Dezember, von 8 Uhr bis 12 Uhr an. Aufgrund der dort schon länger auftretenden Corona-Fälle und Quarantänen (wir berichteten) "sind alle Kinder bereits mit Lernpaketen und Aufgaben ausgestattet", so die Stadtverwaltung.

Die Grundschule Tennenbronn hat eine zeitlich einheitliche Notbetreuung bis kommenden Dienstag eingerichtet: Die Kinder werden in der Zeit von 7.30 Uhr bis 14 Uhr im Rahmen ihrer sonst auch üblichen Betreuungszeit betreut. Die Betreuung wird in der Kernunterrichtszeit von den Lehrkräften gemacht, an den Randzeiten sind die Betreuungspersonen aus der verlässlichen Grundschule am Start. "Genauere Details zur Umsetzung einer Notbetreuung wurden mir erst am Dienstagvormittag per E-Mail mitgeteilt. Da hatte ich die Notbetreuung schon fast fertig organisiert", sagt Leiterin Tanja Witkowski, zudem geschäftsführende Schulleiterin der Schramberger Schulen. Sie habe dabei, erklärt sie, vor allem auf die Erfahrungen aus dem Frühjahrs-Lockdown zurückgegriffen.

Nutzen von Apps

Durch die App Schulmanager, die alle Schramberger Schulen seit diesem Jahr nutzen, sei allerdings eine gute Kommunikation zwischen den Schulleitern der einzelnen Einrichtungen sowie den Eltern und Kindern möglich, so Witkowski. "Im Schulmanager konnte ich die Eltern und deren Kinder am Sonntag bereits über die neuen Vorgaben der Regierung informieren – so wussten sie schon sehr schnell über das aktuelle Geschehen und die weitere Vorgehensweise Bescheid", erklärt Witkowski.

Am Gymnasium hat eben jener Schulmanager auch für etwas Ärger gesorgt (Info folgt). Dort erhalten die Schüler der Kursstufe Fernunterricht angelehnt an den Stundenplan. Dieser wird mit den digitalen Tools "BigBlueButton" (Videokonferenz) und eben jenem Schulmanager online durchgeführt. Eine Notbetreuung für die Klassen 5 bis 7 wird angeboten.

Auch an der Erhard-Junghans-Schule (EJS) erhalten die Schüler der Abschlussklassen noch eine Woche lang Onlineunterricht über den Schulmanager. Die Schüler wurden dafür – soweit notwendig – mit Geräten ausgestattet. Alle anderen Schüler haben vorgezogene Weihnachtsferien. Auch an der EJS findet eine Notbetreuung bis einschließlich 22. Dezember statt.

"Die hohen Fallzahlen waren ja schon da – deshalb waren wir ja auch schon etwas darauf vorbereitet, dass nun ein härterer Lockdown kommen könnte. Gleichwohl ist es für die Kinder und deren Familien schwer", sagt Witkowski. Nun aber herrsche eine große Unsicherheit, wie es – auch nach dem 10. Januar des kommenden Jahres – weitergehen wird. So habe sie am gestrigen Dienstag die Kinder nach Hause schicken müssen, ohne ihnen sicher sagen zu können, dass sie sich dann auch wieder sehen. "Konkretes wird sich erst in der nächsten angesetzten Konferenz der Länderchefs mit der Bundeskanzlerin am 5. Januar entscheiden."

Ärger mit der App

Die App "Schulmanager" am Gymnasium Schramberg ermöglicht es, auch den Eltern Informationen zu wichtigen Ereignissen oder direkt und digital zukommen zu lassen. Aber auch bei Aktionen können sie eingebunden werden – am letzten Schultag vor dem Lockdown allerdings uferte dies aus.

Die Idee, die eine Lehrerin der Schule für die Schülermitverantwortung umgesetzt hatte, war gar nicht schlecht: Der Tannenbaum im Foyer der Aula, der aufgrund des Lockdowns ein Schattendasein gefristet hätte, an den Meistbietenden zu versteigern und dabei Schüler, Eltern und Lehrer zugunsten des Schramberger Kinderfonds mitbieten zu lassen. Diesen Baum hätte eine Lehrkraft sogar ausgefahren, hatte die Initiatorin angekündigt.

Während in den ersten fünf Minuten die Gebote schnell bis zu einer Höhe von zwölf Euro eintrudelten – dies allein führte zu rund 20 Mitteilungen an die rund 2500 Nutzer - sorgten dann einige Spaßvögel nur noch für Kopfschütteln, nicht nur bei den erwachsenen Empfängern. Dies startete mit der Mitteilung "Ich biete einen Joghurt", daraus wurden fünf, es wurde Erdbeergeschmack gefordert und es entwickelte sich ein lebhaftes und sinnfreies Hin und Her – und jedes Mal ploppte natürlich auch bei allen der Hinweis auf jede neue Nachricht auf. Auch der digitale Hinweis der Organisatorin "Bitte nur seriöse Gebote, Danke". In diesem Chat seien neben den Schülern auch die Eltern und Lehrer dabei, änderte kaum etwas am Inhalt der abgesetzten Mitteilungen. Da half auch das Nachsetzen einer ihrer Kolleginnen wenig - "Checkt ihr nicht, dass hier ALLE …" – Eltern, Lehrer und Schüler mitlesen?

Nach insgesamt rund 150 Meldungen musste dann nach einer Dreiviertelstunde die Aktion abgebrochen und der Kanal geschlossen werden – immerhin hatte der Baum schon unter seriös teilnehmenden Schülern ein Gebot von 35 Euro erzielt, bevor andere wieder begonnen hatten, in einer tieferen Preiskategorie zu steigern. Dabei hatten manche Schüler noch gar nicht mitgemacht, weil deren Lehrer ihnen während des Unterrichts untersagt hatte, auf die ständig einploppenden Nachrichten zu antworten.

Kommentar: Nachsitzen

Es war eine schöne Idee der Lehrerin des Gymnasiums. Der Weihnachtsbaum der Schule sollte nicht vereinsamt vor sich hinnadeln, sondern versteigert werden und in einem privaten Haushalt besinnliche Festtagsstimmung verbreiten. Auch ein Handyprogramm zur Versteigerung zu nutzen, zu dem sämtliche Akteure Zugang haben, macht Sinn. Nur: Dass Schüler – vor allem jene im "passenden Alter" – diese Sache nicht ganz ernst nehmen könnten, hätte unter Pädagogen theoretisch vorhergesehen werden können. Dass die "Bieter" erst recht loslegen, wenn man sie auf ihre Unlustigkeit hinweist, ebenso. Was folgte, war eine nervliche Zerreißprobe für Eltern, die in Erwartung relevanter Neuigkeiten das Smartphone auch nach der x-ten Nachricht nicht stummstellen wollten. So wird der "Schulmanager" wohl künftig wieder nur noch genutzt, um Schule zu managen.