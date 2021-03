1 Winfried Kretschmann äußert sich am Donnerstag zu den Corona-Beschlüssen. (Archivbild). Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Wie wird es mit dem Lockdown im Südwesten weitergehen? Ministerpräsident Winfried Kretschmann äußert am Donnerstag. Ursprünglich wollte er unmittelbar nach dem Bund-Länder-Treffen am Mittwoch Stellung nehmen. Hier können Sie den Livestream verfolgen.

Stuttgart - Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Länder haben an diesem Mittwoch über ihr weiteres Vorgehen in der Coronakrise beraten. Dabei stand die Politik unter erheblichem Druck - sowohl von Gegnern als auch von Befürwortern eines zügigen Lockdown-Endes. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann äußert sich am Donnerstag zu den Beschlüssen. Ursprünglich wollte er direkt im Anschluss an die Bund-Länder-Runde Stellung nehmen.

Den Livestream sehen Sie dann hier:

Bereits am Montag hatte es in Baden-Württemberg Lockerungen des Lockdowns geben. Blumenläden durften ebenso wie Baumärkte wieder öffnen, Friseure ihre Salons eröffnen – alles unter strengen Hygienevorschriften. Gleichzeitig steigt sie Zahl der Corona-Neuinfizierten wieder kontinuierlich an – in Baden-Württemberg und in Deutschland insgesamt.

Unsere täglich aktualisierte Übersicht zur Entwicklung der Corona-Pandemie finden Sie hier.