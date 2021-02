1 Lahmgelegt sind derzeit die Fahrschulen. Online-Unterricht kommt aber nicht für alle in Frage. Foto: Björn Wylezich – stock.adobe.com

Die Fahrschulen im Südwesten sind schon seit dem 11. Januar geschlossen und dürften dies wohl noch mindestens bis zum 7. März bleiben. Online-Unterricht ist zwar weiterhin möglich, doch davon halten viele Fahrschulen nicht viel.

Freudenstadt/Horb - Wie viele andere Fahrschulen bietet die Fahrschule Burkhardt in Freudenstadt erst gar keinen Online-Unterricht an. "Ich will aus pädagogischen Gründen Präsenzunterricht", stellt Dieter Burkhardt, Inhaber und Gründer, im Gespräch mit unserer Zeitung klar. Im Präsenzunterricht könne er an der Körpersprache oder am Blick der Fahrschüler sofort erkennen, wenn sie einmal etwas nicht verstehen. Im Online-Unterricht sei dies nicht möglich.

Auch sonst hat Burkhardt Bedenken, was die Aufmerksamkeit der Fahrschüler im Online-Unterricht angeht. Er könne ja nicht überprüfen, ob die Fahrschüler mit ihrer vollen Aufmerksamkeit tatsächlich beim Fahrschulunterricht oder nicht nebenbei mit anderen Dingen beschäftigt sind.

Die pädagogischen Bedenken, die Burkhardt mit Hinblick auf Online-Unterricht hat, teilt Robin Heinzelmann, Inhaber der Fahrschule Heinzelmann mit Filialen in Freudenstadt, Baiersbronn und Pfalzgrafenweiler: "Wenn mir jemand gegenübersteht, kann ich seine Aufmerksamkeit sehr viel besser einschätzen als im Online-Unterricht." Zudem sei ein Online-Angebot mit hohen Anschaffungskosten für vielerlei technische Geräte verbunden. Ob man Online-Unterricht anbiete oder nicht, sei letztlich aber eine Einstellungssache – und er selbst sei schlicht nicht der Typ dafür. Ganz anders sieht das Heidi Kebernik von der "EURO Fahrschule Kebernik" im Horber Stadtteil Altheim. Sie bietet Online-Theorieunterricht an. Im ersten Lockdown ging das noch nicht, das Gesetz schrieb Präsenzunterricht vor, doch seit Dezember gibt es eine Ausnahmeregelung, berichtet sie.

Jeder Schülerbraucht eine Kamera

Die Befürchtung, dass Schüler im Online-Unterricht nicht aufpassen und sich mit anderen Dingen beschäftigen könnten, teilt sie nicht. Denn es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass jeder Fahrschüler mit einer Webcam am Unterricht teilnehmen muss. Dadurch hat Kebernik ihre Schüler immer gut im Blick. "Ich erkenne, ob jemand gedanklich bei mir ist oder nicht."

Darüber hinaus bindet die Fahrlehrerin ihre Schüler intensiv in den Unterricht ein. Dazu nutzt sie ein "Whiteboard" innerhalb des Konferenz-Programms, welches alle Teilnehmer bearbeiten und einsehen können. Dort können die Fahrschüler dann von Kebernik gestellte Fragen beantworten und Aufgaben lösen. Auch so kann Kebernik überprüfen, ob ihre Schüler bei der Sache sind.

Auf diese Weise unterrichtet sie immer 20 Personen gleichzeitig, mehr geht nicht, "sonst verliere ich den Überblick". In normalen Zeiten fassen die Räume ihrer Fahrschule 24 bis 26 Schüler, zwischen den Lockdowns durften es aber nur sechs sein. Dementsprechend praktisch ist für Kebernik die Online-Variante, sodass sie auch nach dem Lockdown vorerst daran festhalten möchte. Das Interesse an dem Angebot ist groß. "Wir haben eine sehr große Nachfrage. Man merkt, dass ein paar Kollegen das nicht machen." Dazu müssten die verantwortlichen Politiker jedoch "ihren Kopf einschalten". Ob die Politiker sich aber in die wirtschaftlichen Sorgen der Normalbürger überhaupt hineinzuversetzen vermögen, da hat Kebernik so ihre Bedenken.

Einig sind sich aber alle befragten Fahrlehrer in der Forderung, dass es den Fahrschulen erlaubt werden sollte, möglichst bald wieder zu öffnen. "Wir wollen wieder arbeiten", betont Heinzelmann. Wenn die Fahrschulen aber öffneten, nur um im Herbst wieder für längere Zeit komplett schließen zu müssen, könne das Geschäft irgendwann nicht mehr rentabel betrieben werden. Heinzelmann ist auch dazu bereit, "ein kleines Restrisiko" einzugehen. Dieses gebe es beispielsweise auch in Friseursalons, wo es schwieriger sei, den Mindestabstand einzuhalten.

Das sieht auch Cora Streck, die in der Fahrschule Heinzelmann als Fahrlehrerin beschäftigt ist, so. "Man kann im Leben nicht immer alles zu 100 Prozent absichern", sagt sie. Die Wirtschaft müsse unter besonderen Schutzmaßnahmen für Risikogruppen insgesamt "am Laufen gehalten werden", fordert die Fahrlehrerin. Von der Politik vermisst sie ein "strukturiertes Krisenmanagement".

Für eine baldige Rückkehr zum Präsenzunterricht sei seine Fahrschule bestens gerüstet, meint Burkhardt. So habe er Trennwände in den Räumlichkeiten seiner Fahrschule installiert und auch sonst könnten die sonst gängigen Hygieneregeln eingehalten werden. Burkhardt: "Mit diesen Maßnahmen könnten wir schon heute mit 20 Fahrschülern an den Start gehen, in jedem Fall aber mit zehn bis 15."

Bei aller Vorfreude auf eine baldige Wiederöffnung seiner Fahrschule weiß Burkhardt, dass es dann auch eine ziemlich stressige Zeit wird. Denn die Liste der zu betreuenden Fahrschüler wird immer länger. Gleichzeitig können keine Prüfungen abgenommen werden. Und mit der Wiedereröffnung werde es Neuanmeldungen geben, vermutet er. Nach dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr habe es bis zum Ende des Jahres 2020 gebraucht, bis man alles, was sich aufgestaut hatte, wieder aufgearbeitet hatte.

Über das gleiche Problem berichten auch Heinzelmann und Streck von der Fahrschule Heinzelmann. Und Kebernik klagt über das Ausmaß der nachzuholenden Fahrstunden: "Ich musste den Sommer über arbeiten wie gestört." Dennoch sei es ihr nicht gelungen, alle Nachholstunden vor dem zweiten Lockdown abzubauen. "Ich schiebe einen riesigen Berg vor mir her", so Kebernik. Sie habe sogar schon überlegt, sich Verstärkung zu holen, doch: "Es gibt keine Fahrlehrer, die ich anstellen kann. Es herrscht ein Fahrlehrermangel."