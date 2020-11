Corona-Lockdown "Gastros helfen" geht in Nagold zu Ende

"Ein bisschen in Depression verfallen"

Die Aktion war aber nicht nur für die Bedürftigen Balsam für die Seele. "Wir waren alle vorher ein bisschen in Depression verfallen", sagte Marlis Katz von der Vesperkirche. Die Gastronomen mussten wegen dem zweiten Lockdown wieder schließen. Man habe mit "Gastros helfen" versucht das Beste aus der Situation zu machen. Und laut Rais-Wehrstein ist ihnen das auch gelungen. Die Aktion setzte ein positives Zeichen in diesen krisengeplagten Zeiten.

Das schwebte damals auch der Initiatorin Claudia Dürr vom "Rössle Berneck" vor, als sie die Idee zu der Aktion hatte. Die Gastronomen, die wegen des Lockdowns wieder schließen mussten, sollten Optimismus ausstrahlen.

Mit diesem positiven Geist machten die Wirte auf sich und die Aktion aufmerksam, sodass Anfragen von Sponsoren kamen, die sich spontan beteiligen wollten. Die Hochdorfer Kronenbrauerei lieferte Getränke, die Bäckerei Seeger beteiligte sich mit 50 Broten, die Kübler Holzwerke bezahlten die Gänse für den Gänsebraten und das Autokino spendierte kurzerhand Knabbereien und Süßigkeiten. "Es ist Überwältigend, was aus der Aktion geworden ist", sagte Dürr.

Begeistert war sie, wie schnell und zielstrebig das Projekt umgesetzt werden konnte. Man habe nicht lange diskutiert, sondern sich gleich an die Arbeit gemacht. Gerade mal eine Woche verging von der ersten Idee bis zur Essensausgabe. Und die anderen Wirte waren gleich mit an Bord. "So sind wir Gastronomen, wir sind Macher", sagte sie.

Katz und Rais-Wehrstein dankten den Gastronomen für die Zusammenarbeit. Als kleines Geschenk gab es für sie von der Vesperkirche Tee und Pralinen. "Falls sie die Zeit finden sich hinzusetzen, die Füße hochzulegen und auf die Aktion zurückzublicken", so Katz.

Großer Dank galt auch den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Vesperkirche. "Für sie war es ganz selbstverständlich hier mitzumachen", sagte Katz. Einige von ihnen gehören selbst zur Risikogruppe. Dass sie gerade in der Pandemie diese Bereitschaft gezeigt haben, sei ihnen hoch anzurechnen. Unterstützung gab es auch von der Stadt Nagold, die die notwendigen Genehmigungen, Freigaben und die Weihnachtsmarkthütte in Windeseile lieferte.

Aktion startet auch in Altensteig

Etwa 500 Mahlzeiten wurden an den acht Terminen in Nagold verteilt. Neben dem "Rössle Berneck" beteiligten sich der Landgasthof "Hirsch" in Altensteig-Überberg, "Berlins Krone Lamm" aus Bad Teinach-Zavelstein, der "Schwarzwaldhof" aus Enzklösterle, das "Café Wohnzimmer" und die "Bäck Schwarz" aus Altensteig, der "Gasthof zum Löwen" aus Ebhausen, das "BlackForest Music-Diner" aus Pfalzgrafenweiler sowie der "Bahnhof 1872" und "Da Gino" aus Nagold an der Aktion.

Vergangenen Mittwoch ist "Gastros helfen" auch in Calw an den Start gegangen und sei dort gut angelaufen, wie Dürr berichtete. Insgesamt sechs Termine sind dort geplant. Danach startet die Aktion in Altensteig am 27. November. Dort wird es voraussichtlich sieben Termine geben.