Corona-Lockdown Balinger Gastronom trötet für den Neustart

Die Entscheidung der Bundesregierung sowie der Länderchefs, unter anderem die Gastronomie den ganzen November über zu schließen, sei für ihn ein Schock gewesen, sagt Gonzalez. Bereits im März musste er das "Cosita" am Gratweg in Balingen schließen, von Mai an war der Betrieb wieder möglich. Dafür habe er sich reingehängt, ein Hygienekonzept erarbeitet. Und es sei den Sommer über wieder richtig gut gelaufen.

Dass nun angesichts der steigenden Infektions-Zahlen etwas geschehen musste, sei ihm klar gewesen. Was genau, diese Entscheidung sei sicherlich extrem schwierig; sie treffen zu müssen, darum beneide er niemanden. Dass es nun erneut vor allem die Gastronomie und ebenso erneut die Kultur- und Veranstaltungsbranche treffe, sei für ihn aber nicht nachvollziehbar. Er hoffe darauf, sagt er, dass die Gastronomen im Dezember wieder öffnen, wieder Gäste empfangen dürfe – und befürchtet gleichzeitig, dass die Schließung auch im Dezember noch andauern könnte.

Gonzalez ist derweil kein Schimpfer, keiner, der lauthals seinen Protest artikulieren oder sich gar radikalisieren würde. Seine Verärgerung wolle er gleichwohl nicht einfach runterschlucken. Deshalb das Trompetenspiel: Das sei ein Signal, dass er mit der Schließung nicht einverstanden sei. Er tröte für den Neustart. Das tue ihm gut, bei allem Ärger.

Trompeten will er den ganzen November über

Mit dem Instrument ist Gonzalez seit Kindertagen vertraut. Erlernt hat er das Trompetenspiel in Haigerloch, wo er aufgewachsen ist, in der Stadtkapelle. Das aktive Musizieren sei wegen des Berufs irgendwann nicht mehr möglich gewesen, ganz aus der Hand aber legte er die Trompete nie: Alljährlich zu Weihnachten spielt er im Kreis der Familie. Oder, als musikalischen Gag, für Freunde zu deren Geburtstagen.

Für seinen musikalischen Protest hat er das altgediente Instrument nun erneut herausgeholt. Und findet damit Anklang: Mehrere Fußgänger bleiben am Montag, dem ersten Tag der Aktion, stehen und hören sich die Melodie an, darunter ein Vater mit zwei Kindern. Den Knirpsen sagt Gonzalez, dass sie gern mitspielen können. Mit einer Rassel oder einem Topf und einem Kochlöffel.

Trompeten will Gonzalez den ganzen November, täglich ab ungefähr 17 Uhr. Außer es regnet. Oder wenn sich Nachbarn beschweren. Immer die gleiche Melodie: "Hey Jude". Warum diese? Weil sie eingängig sei, und weil fast jeder sie kenne. Und weil man sie – "nanananananana" – immer weiterspielen, quasi unendlich verlängern könne – in der Hoffnung, dass die Schließung nicht ewig andauert, sondern am Ende des "nananana" der "Restart" stehe und Gastronomen ihre Türen wieder öffnen dürfen.