Corona-Lage Situation in Pflegeheimen entspannt sich

Horb - Im Pflegeheim Ita von Toggenburg ist es bisher weder bei Bewohnern noch bei Mitarbeitern zu Corona-Erkrankungen gekommen. Dies teilt Thomas Müller mit, Direktor der Spitalstiftung Horb, die beide Häuser betreibt.

Im Haus Bischof Sproll waren vergangene Woche noch 16 Bewohner in Quarantäne, davon ein Fall im Krankenhaus. Aktuell sind noch vier Personen in Quarantäne. Weitere zwei seien allerdings auf Grund ihres Gesundheitszustandes noch im Krankenhaus. Die zur Kontrolle nach Ablauf der Quarantänezeit durchgeführten Schnelltests bei den bisher infizierten Personen seien alle negativ. Die Zahl der in Quarantäne befindlichen Mitarbeitern hat sich von ursprünglich sieben auf sechs reduziert. "Wir freuen uns, dass die getroffenen Hygienemaßnahmen nun anscheinend Wirkung zeigen", so Müller. "Sicherheitshalber werden weiterhin in regelmäßigen Abständen Schnelltests gemacht. Zudem achten die Pflegekräfte nach wie vor auf die hohen Hygieneanforderungen im Quarantänebereich und auch im gesamten Haus."