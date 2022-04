1 Fast alle Beschränkungen fallen jetzt weg – auch beim Einkaufen. (Symbolfoto) Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Die Corona-Lage im Landkreis Freudenstadt scheint sich deutlich zu entspannen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank binnen einer Woche von 2203 auf 1460. Zwei Corona-Patienten liegen derzeit auf der Intensivstation. Allerdings werden acht weitere Tote gemeldet.















Kreis Freudenstadt - Derzeit befinden sich laut dem wöchentlichen Lagebericht des Landratsamts 18 Covid-positiv getestete Patienten zur Behandlung im Klinikum Freudenstadt, zwei auf der Intensivstation, die beide nicht beatmet werden müssen, 16 weitere auf der Isolierstation. Vor einer Woche waren es noch 16 Corona-Infizierte – zwei auf der Intensiv- und 14 auf der Isolierstation.

Auf der Isolierstation werden auch Patienten behandelt, die vor oder während ihres Klinikaufenthalts positiv auf Covid-19 getestet werden, aber nicht zwingend an Corona-Symptomen leiden, sondern wegen einer anderen Erkrankung stationär behandelt werden müssen, erklärt das Landratsamt. Dies seien seit Beginn der Pandemie durchschnittlich rund 25 Prozent der Patienten.

400 neue Fälle in Baiersbronn

Im Zeitraum von Freitag, 25. März, bis Donnerstag, 31. März, wurden dem Landratsamt Freudenstadt 1911 neu auf das Virus positiv getestete Personen gemeldet. Sie verteilen sich auf die Kreisgemeinden wie folgt: Alpirsbach 53, Bad Rippoldsau-Schapbach 38, Baiersbronn 400, Dornstetten 126, Empfingen 63, Eutingen 73, Freudenstadt 349, Glatten 49, Grömbach zwölf; Horb 322, Loßburg 86, Pfalzgrafenweiler 167, Schopfloch 36, Seewald 49, Waldachtal 85 und Wörnersberg drei.

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im März 2020 insgesamt positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getesteten Personen beträgt damit 35 662. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen erhöht sich auf 31 810 (plus 2578). 3628 (minus 675) Infizierte befinden sich in Isolierung. Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen seit Beginn der Pandemie hat sich um acht erhöht auf insgesamt 224. Zur Meldung des Landesgesundheitsamts besteht eine Differenz von vier.

Neuinfektionen jetzt unter dem Landesschnitt

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner, des Landkreises Freudenstadt beträgt nach Angaben des Landesgesundheitsamts von Donnerstag, 31. März, 1459,9, vergangene Woche, am 25. März, lag sie noch bei 2203,4. Der Landesdurchschnitt beträgt 1586,8. Er ist im Wochenvergleich gesunken, vergangenen Donnerstag lag der Wert bei 1921,1.

Soweit bekannt, fallen nach der aktuellen Corona-Verordnung fast alle Beschränkungen weg, so das Landratsamt weiter. Nähere Informationen hierzu finden sich zeitnah auf der Website des Landes Baden-Württemberg.

Bisher lediglich 60 Impfungen mit Novavax

Im Kreisimpfstützpunkt (Kiss) in Schopfloch wurden seit 6. Dezember insgesamt 6912 Impfungen verabreicht, davon 609 Erst-, 1207 Zweit-, 4970 Dritt- und 126 Viertimpfungen. Mit Novavax gab es 60 Impfungen. Der Kiss ist Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag hat er geschlossen. An Sonntagen (mit Ausnahme des 10. und 17. Aprils; Ersatztermin ist der 14. April) werden im Kiss Impfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren angeboten.

In der Woche vom 3. bis 10. April seien dort Impfungen mit dem Impfstoff von Moderna nicht möglich. Stattdessen könne auf das Angebot des Mobilen Impfteams ausgewichen werden, so das Landratsamt. Dieses kommt am Freitag, 8. April, von 14 bis 17.30 Uhr ins Haus des Gastes in Alpirsbach.