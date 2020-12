Corona-Lage ist angespannt Helios-Klinik in Rottweil verschärft Besuchsregeln

Wie bereits mehrfach berichtet, sind die Besuchsmöglichkeiten im Rottweiler Krankenhaus derzeit ohnehin extrem eingeschränkt. Es gilt ein generelles Besuchsverbot, allerdings gibt es Ausnahmen bei der Begleitung Sterbender, bei Patienten, die sehr lange in der Klinik bleiben müssen und bei der Begleitung bei Geburt.

Darüber hinaus soll das Besuchsverbot am ersten Weihnachtsfeiertag etwas gelockert werden, um den Besuch von Angehörigen für einen fest definierten Zeitraum möglich zu machen, teilt die Klinik mit. "Wir wissen, dass Weihnachten eine besondere Zeit ist, und wollen deshalb im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten kurze, vorher angemeldete Besuche zulassen", sagt Tobias Grundmann, der neue Geschäftsführer der Rottweiler Klinik. Dies gelte allerdings nur in den grünen Bereichen des Hauses, wo vorab getestete und folglich Corona-negative Patienten untergebracht sind.

Masken-Lösung

Der neue Passus in der Corona-Verordnung sieht vor, dass Besucher entweder einen negativen Schnelltest vorweisen oder eine FFP2-Maske tragen müssen. In der Helios Klinik in Rottweil habe man sich bewusst für die Masken-Lösung entschieden. "Wir denken, dass es einfacher ist, eine Maske zu kaufen als einen Schnelltest zu erhalten", so Grundmann. Die Regeln sind streng: Wer ohne FFP2-Maske zu Besuch kommt, darf die Klinik nicht betreten – das gelte auch für Personen, die Frauen zur Geburt begleiten.

Notfälle und ambulante Patienten würden natürlich immer behandelt, wird betont. Die Schutzmaßnahmen zielen auf den stationären Bereich mit Risikogruppen und Schwerkranken ab.