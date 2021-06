1 Fünf neue Fälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden zu Wochenanfang im Kreis Calw gemeldet. Foto: pixabay

Im Landkreis Calw wurden zum Wochenanfang fünf neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Der Inzidenzwert liegt bei 23,2.

Kreis Calw - Von den fünf Fällen entfallen drei bestätigte Neuinfektionen auf den 12. Juni und zwei auf den 13. Juni. Am 14. Juni wurden keine bestätigten Neuinfektionen registriert. Zusätzlich wurden dem Gesundheitsamt fünf positive Antigen-Schnelltests gemeldet. Diese sind jedoch nicht für die Berechnung der 7-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Instituts (RKI) relevant. Laut RKI ist dieser Inzidenzwert des Kreises Calw binnen einer Woche von 25,1 auf 23,2 gesunken und liegt damit seit mehr als zehn Tagen konstant unter dem Schwellenwert von 35. Alle positiven Schnelltest-Ergebnisse, so teilt das Landratsamt mit, würden grundsätzlich mittels eines PCR-Tests überprüft. Die positiven PCR-Tests fließen dann in die Statistik ein.