1 Freudenstadt hält tapfer die Stellung. Das Land kündigt weitere Lockerungen für Einzelhandel und Gastronomie an. Foto: Rath

Impfpflicht für Personal in Pflege und Medizin, Spaziergänge, hohe Inzidenz – im Kreis Freudenstadt gärt es derzeit latent. Was hält Landrat Rückert davon und wie schätzt er die aktuelle Lage ein?















Kreis Freudenstadt - Landrat Klaus Michael Rückert sieht in der Corona-Pandemie den Scheitelpunkt der Omikron-Welle überschritten. Von einer Impflicht für Pflegekräfte und medizinischem Personal hält er nichts. Der Umstand, dass die Sieben-Tage-Inzidenz der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen im Kreis jenseits der 2100er-Marke und damit weit über dem Durchschnitt in Bund (etwa 1400) und Land (rund 1600) lagen, findet Rückert offenbar wenig besorgniserregend. "Die Inzidenz ist bei uns zwar noch nicht am Sinken, aber seit etwa zehn Tagen immerhin stabil", so der Landrat auf Nachfrage unserer Redaktion. Er gehe davon aus, dass die Welle "zum größten Teil überstanden" sei.