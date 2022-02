Corona-Lage in Freudenstadt

1 Corona-Impfung. Voraussichtlich ab März steht ein weiterer Wirkstoff im Kreis Freudenstadt zur Verfügung. Foto: Wolfilser

Darauf hat sicher der eine oder andere gewartet: Der neue Impfstoff Novavax wird nach derzeitiger Einschätzung der Behörden Anfang März in den Kreis Freudenstadt geliefert.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Freudenstadt - Den wöchentlichen Lagebericht legte das Landratsamt Freudenstadt am Freitag vor. Die Zusammenfassung: viele Infektionen, aber kaum schwere Fälle.

Lage im Krankenhaus

Derzeit befinden sich 15 Patienten (vorige Woche: elf) im Klinikum in Freudenstadt, die positiv auf Covid-19 getestet sind, davon zwei (vier) auf der Intensivstation, die beide beatmet werden müssen. 13 (sieben) weitere Patienten werden auf der Isolierstation behandelt. Auf der Intensivstation werden darüber hinaus sechs Notfälle behandelt, die keine Corona-Fälle sind, davon werden zwei beatmet. Auf der Isolierstation würden auch Patienten behandelt, die vor oder während ihres Klinikaufenthalts positiv auf Covid-19 getestet worden seien, aber nicht zwingend an Corona-Symptomen leiden, sondern wegen einer anderen Erkrankung stationär behandelt würden. Ihr Anteil in der Statistik liegt laut Landratsamt durchschnittlich bei 25 Prozent.

Impfaktionen

Im Kreisimpfstützpunkt Schopfloch (KISS) wurden seit 6. Dezember insgesamt 6364 Impfungen verabreicht, davon 542 Erstimpfungen, 1078 Zweitimpfungen, 4716 Drittimpfungen und 28 Viertimpfungen. Das KISS ist sonntags von 12 bis 20 Uhr sowie montags bis donnerstags von 15 bis 20 Uhr geöffnet. An Sonntagen werden im KISS Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren angeboten. Außerhalb dieser Zeiten können keine Kinder unter zwölf Jahren geimpft werden, weil der spezielle Kinderimpfstoff nicht zur Verfügung steht. Impftermine können auf der Internetseite www.landkreis-freudenstadt.de gebucht werden, ebenso von Montag bis Freitag von 11 bis 12 Uhr per Telefon unter 07441/ 920 88 88. Sofern genügend Impfstoff vorhanden ist, sind auch Impfungen ohne Anmeldung möglich, so das Landratsamt. Es sei jedoch mit Wartezeiten zu rechnen. Mitzubringen sind die Krankenversicherungskarte, der Personalausweis sowie der gelbe Impfpass, sofern vorhanden. Die erforderlichen Formulare können ebenfalls von der Internetseite des Landratsamts heruntergeladen und bereits ausgefüllt mitgebracht werden. Aufgrund der aktuell verfügbaren Mengen des Impfstoffs von Biontech gebe es vorübergehend eine Impfstoff-Wahlmöglichkeit vor Ort für Personen, die älter als 30 Jahre seien.

Novavax kommt

Der neu zugelassene Impfstoff Novavax wird nach den vorliegenden Ankündigungen des Landes voraussichtlich ab 6. März im KISS und beim Mobilen Impfteam (MIT) verfügbar sein. Sofern eine verbindliche Lieferzusage bei der Kreisverwaltung eingeht, werden hierfür Buchungstermine ab 27. Februar eingestellt.

Impftermine vor Ort

Das Mobile Impfteam (MIT) des Ortenaukreises bietet folgende Impftermine in den Städten und Gemeinden des Landkreises Freudenstadt an:

Samstag, 19. Februar, 12 bis 16.30 Uhr, Korntalhalle Eutingen-Göttelfingen.

Freitag, 25. Februar, 14 bis 19 Uhr, Theodor-Gerhardt Grundschule Freudenstadt.

Samstag, 26. Februar, 12 bis 17 Uhr, Glatttalhalle Glatten.

Sonntag, 6. März, 11 bis 15.30 Uhr, Kurhaus Schönmünzach.

Freitag, 11. März, 14 bis 19 Uhr, Theodor-Gerhardt Grundschule Freudenstadt.

Samstag, 12. März, 12 bis 16.30 Uhr, Veranstaltungshalle Schopfloch.

Freitag, 18. März, 14 bis 18.30 Uhr, Haus des Gastes Alpirsbach.

Sonntag, 20. März, 11 bis 15.30 Uhr, Seewaldhalle Besenfeld.

Samstag, 26. März, 12 bis 16.30 Uhr, Festhalle Pfalzgrafenweiler.

Freitag, 1. April, 14 bis 19 Uhr, Kinzig-Haus Loßburg.

Samstag, 2. April, 12 bis 16.30 Uhr, Korntalhalle Eutingen-Göttelfingen.

Sonntag, 3. April, 11 bis 16 Uhr, Glatttalhalle Glatten.

Eine Terminbuchung beim MIT ist nicht notwendig; pro Aktion können je nach Anzahl der Teams zwischen 180 bis 360 Menschen geimpft werden. Impfangebote der niedergelassenen Ärzte können unter www.dranbleiben-bw.de abgerufen werden.

Impfquote im Landkreis

Die neueste Statistik des Landes über die Impfquoten auf Landkreisebene vom 13. Februar weist für den Landkreis Freudenstadt einen Anteil von 81,1 Prozent der Einwohner aus, die mindestens einmal geimpft sind. 79,9 Prozent haben laut Landratsamt eine Vollimmunisierung. Der Landesschnitt bei den Erst- und Zweitimpfungen liegt bei 70,6 Prozent. Der Anteil an Auffrischimpfungen im Landkreis Freudenstadt wird mit 82,2 Prozent angegeben (Landesdurchschnitt 48,7). Die hohe Quote ist unter anderem auf das große Engagement der niedergelassenen Ärzte zurückzuführen, die auch Patienten auch von außerhalb des Landkreises mit Auffrischimpfungen versorgen. In der Statistik des Landes würden diese Impfungen jedoch dem Landkreis Freudenstadt zugerechnet.

Neuinfektionen

Von Freitag, 11. Februar, bis Donnerstag, 17. Februar, wurden dem Landratsamt Freudenstadt 2648 nachgewiesene Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die betroffenen Personen kommen aus Alpirsbach (116), Bad Rippoldsau-Schapbach (25), Baiersbronn (264), Dornstetten (287), Empfingen (72), Eutingen (88), Freudenstadt (534), Glatten (88), Grömbach (3); Horb (531), Loßburg (184), Pfalzgrafenweiler (172), Schopfloch (74), Seewald (38), Waldachtal (167) und Wörnersberg (5). Seit Beginn der Pandemie im März 2020 sind nachweislich 20 626 Personen aus dem Kreis mit Corona infiziert worden. 16 839 Infizierte gelten als genesen (plus 2444). 3586 (plus 203) Infizierte befinden sich derzeit in Isolierung. 201 Menschen sind an oder mit Corona gestorben. Ein Todesfall kam aktuell dazu.

Sieben-Tage-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Freudenstadt, die Zahl der Neuinfektionen der zurückliegenden sieben Tage pro 100 000 Einwohner, beträgt nach offiziellen Angaben des Landesgesundheitsamts von Donnerstag, 17. Februar, 2156,1. Am 3. Februar hatte sie noch bei 1898,4 gelegen. Der Landesdurchschnitt beträgt 1645,8, (1564,4).