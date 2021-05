Welche Regeln gelten jetzt in meinem Landkreis?

Corona-Lage in der Region

Die "Bundesnotbremse" sollte alles einfacher machen, unterschiedliche Inzidenzen und Grenzwerte sorgen jedoch inzwischen für ein Regelwirrwarr, bei dem nur noch die wenigsten den Durchblick behalten. Wir klären auf.

Oberndorf - Steigende Corona-Zahlen haben im April dafür gesorgt, dass in den Landkreisen in der Region die "Bundesnotbremse" in Kraft treten musste. Die Folge waren unter anderem Schul- und Geschäftsschließungen sowie Ausgangssperren. Diese werden nun vielerorts zurückgenommen und die Menschen freuen sich auf ein Stück Normalität nach monatelangen Einschränkungen.

Was bleibt, ist die Maskenpflicht - auch für vollständig Geimpfte, Genesene und Getestete. Doch was gilt jetzt (Stand: 21. Mai 2021) genau in welchem Landkreis? Wo kann ich essen, einkaufen gehen, und wo nicht? Wir haben den Überblick!

Kreis Calw

Da die Inzidenz im Landkreis am 21. Mai den fünften Tag in Folge unter 100 lag (Stand 21. Mai: 99,2*), treten ab 23. Mai neue Regeln im Kraft: Treffen von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten sind wieder erlaubt, hinzu kommen Kinder bis 13 Jahren sowie vollständig Geimpfte und Genesene. Es gibt keine nächtlichen Ausgangsbeschränkungen mehr.

"Click & Meet" in Geschäften ist bereits seit 20. Mai erlaubt - entweder für eine/n Kunden oder Kundin pro 40 Quadratmeter pro Ladenfläche mit Voranmeldung ohne Testkonzept oder für zwei Kunden oder Kundinnen pro 40 Quadratmeter Ladenfläche ohne Voranmeldung mit Testkonzept. Ebenso dürfen körpernahe Dienstleistungen wieder ohne vorherige Testpflicht öffnen.

Seit 19. Mai sind Kindergärten im Kreis Calw wieder im Regelbetrieb. Sollte die Inzidenz weiterhin stabil bleiben, dürfen Grundschulen nach den Pfingstferien Präsenzunterricht anbieten, alle anderen Klassenstufen Präsenzunterricht im Wechselmodell. Zweimal pro Woche müssen Schnelltests durchgeführt werden.

Kulturveranstaltungen außen mit bis zu 100 Personen sind erlaubt. Geöffnet sind zoologische und botanische Gärten sowie Galerien, Gedenkstätten und Museen. Auch Schwimmbäder und Badeseen mit kontrolliertem Zugang dürfen mit Hygienekonzepten wieder öffnen.

Innen-und Außengastronomie ist zwischen 6 und 21 Uhr wieder geöffnet, auch touristische Übernachtungen und Hotels, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen sind möglich - negativer Corona-Test oder Genesenen- beziehungsweise Impfnachweis immer voraugesetzt.

Kreis Freudenstadt

Auch im Landkreis Freudenstadt liegt die Inzidenz seit mehreren Tagen stabil unter 100 (21. Mai 2021: 82,9*). Seit 21. Mai sind Treffen von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt, Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt - ebenso wenig wie vollständig Geimpfte und Genesene. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen sind aufgehoben.

Im Einzelhandel ist entweder ein Kunde pro 40 Quadratmeter mit Voranmeldung ohne Testkonzept oder zwei Kunden pro 40 Quadratmeter ohne Voranmeldung mit Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis erlaubt. Bei körpernahen Dienstleistungen wie Friseuren ist kein negativer Test mehr erforderlich.

Kindergärten haben wieder geöffnet. Sollte die Inzidenz weiter stabil unter 165 bleiben, startet nach den Pfingstferien an Grundschulen der Präsenzunterricht mit Testkonzept, alle anderen Klassenstufen haben Wechselunterricht. Nachhilfeunterricht ist in Gruppen mit bis zu zehn Schülern möglich. Kurse in Volkhochschulen und anderen Bildungseinrichtungen sind in geschlossenen Räumen mit bis zu zehn Personen, im Freien mit maximal 20 Personen möglich.

Veranstaltungen zur Religionsausübung benötigen keine Anmeldungen mehr. Kulturveranstaltungen sind im Freien mit bis zu 100 Personen erlaubt. Zoologische und botanische Gärten können öffnen, ebenso Galerien, Gedenkstätten und Museen. Öffnen dürfen auch Freizeiteinrichtungen (Minigolfanlagen, Hochseilgärten, Bootsverleih) im Freien, genauso Schwimmbäder im Außenbereich sowie Badeseen mit kontrolliertem Zugang mit einer Person pro 20 Quadratmeter.

Gastronomische Betriebe dürfen von 6 bis 21 Uhr öffnen. Gäste brauchen einen negativen Testnachweis, sofern sie nicht nachweislich genesen oder vollständig geimpft sind. Auch touristische Beherbergungsbetriebe dürfen wieder öffnen, auch hier müssen die Gäste getestet, genesen oder vollständig geimpft sein.

Kreis Tübingen

Während die Stadt Tübingen bereits seit einiger Zeit mit einem Modellprojekt zum Einkaufen und Einkehren am Start ist, liegt die Inzidenz im Landkreis erst seit kurzem stabil unter 100 (21. Mai 2021: 70,8*). Deshalb treten ab 22. Mai die Regeln der Bundesnotbremse außer Kraft.

Treffen von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten sind wieder erlaubt - plus Kinder bis 13 Jahre. Es gibt keine nächtlichen Ausgangsbeschränkungen mehr.

Im Einzelhandel ist "Click & Meet" möglich. Kitas öffnen ab 24. Mai wieder, Grundschulen bieten nach den Pfingstferien Präsenzunterricht an, weiterführende Schulen Wechselunterricht.

Der Besuch von Kulturveranstaltungen sowie von Freizeiteinrichtungen ist unter Auflagen wieder möglich.

Gastronomische Betriebe dürfen von 6 bis 21 Uhr öffnen, genauso wie Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze.

Zollernalbkreis

Von Öffnungschritten ist der Zollernalbkreis noch entfernt, nachdem dort vom RKI am 19. Mai die höchste Inzidenz in ganz Deutschland gemeldet worden war. Aktuell sinken zwar auch dort die Zahlen (22. Mai 2021: 177,4*), konkrete Perspektiven gibt es dort jedoch vorerst keine: Die Bundesnotbremse ist noch voll in Kraft.

Pro Haushalt darf man sich mit einer weiteren Person treffen, Kinder bis 13 Jahre werden nicht mitgezählt. Zwischen 22 und 5 Uhr gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen.

Der Einzelhandel ist gemäß der Bundesnotbremse geschlossen, mit Ausnahme von Geschäften mit Produkten des täglichen Bedarfs. "Click & Collect" ist möglich. Von den körpernahen Dienstleistungen haben ausschließlich Friseure geöffnet: Dort muss man ein negatives Testergebnis vorweisen oder aber vollständig geimft bzw. genesen sein.

Schulen sind aktuell alle im Fernunterricht, an Kindergärten ist nur Notbetreuung möglich.

Kultureinrichtungen sowie Freizeitangebote sind geschlossen und nicht möglich, ebenso wenig wie Gastronomie und Tourismus.

Kreis Tuttlingen

Zumindest in greifbare Nähe gerückt sind Lockerungen im Kreis Tuttlingen: Da laut Allgemeinverfügung die Inzidenz mehrere Tage lang unter 165 lag (21. Mai 2021: 87,4*), wechseln Kindergärten ab 25. Mai wieder in den Regelbetrieb. Nach den Pfingstferien ist an den Grundschulen voraussichtlich Präsenzunterricht möglich, an anderen Schulen kehrt man zurück zum Wechselunterricht.

Da die Inzidenz am 21. Mai erstmals seit Wochen unter 100 lag, gelten weiterhin die Regeln der Bundesnotbremse, etwa die Kontaktbeschränkungen, die nächtliche Ausgangssperre sowie die Schließung des Einzelhandels.

Kreis Rottweil

Auch im Kreis Rottweil sind die Regeln der Bundesnotbremse noch in Kraft. Aktuell hat der Landkreis mit schwankenden Inzidenzwerten zu kämpfen (21. Mai 2021: 158,7*), weshalb weiterhin Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen gelten.

Immerhin liegt die Inzidenz seit Tagen stabil unter 165, weshalb ab 25. Mai Kindergärten wieder in den Regelbetrieb wechseln dürfen. Bei gleichbleibenden Zahlen kehren Schulen nach den Pfingstferien in den Wechselunterricht zurück, Grundschulen in den Präsenzunterricht.

Geschlossen bleiben dagegen der Einzelhandel (ausgenommen Geschäfte des täglichen Bedarfs) sowie körpernahe Dienstleistungen mit Ausnahme von Friseuren. Liegt die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 150, dürfen Geschäfte wieder "Click & Meet" anbieten - gegen Nachweis eines negativen Corona-Tests oder für vollständig Geimpfte und Genesene.

Auch der Kulturbetrieb sowie der Besuch von Freizeiteinrichtungen ist im Kreis Rottweil vorerst nicht möglich. Gastronomie- und touristische Betrieben sind weiterhin geschlossen.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Im Schwarzwald-Baar-Kreis sinkt die Inzidenz seit Tagen kontinuierlich (21. Mai 2021: 113,9*). Dennoch darf man pro Haushalt weiterhin nur eine weitere Person treffen (plus Kinder bis 13 Jahre) und es gelten nächtliche Ausgangsbeschränkungen.

Ab 22. Mai können Einzelhändler wieder "Click&Meet" mit einer Kundin oder einem Kunden pro 40 Quadratmeter Ladenfläche (mit Testkonzept) anbieten (Inzidenz unter 150).

Ab 25. Mai dürfen Kindergärten in den Regelbetrieb zurückkehren, nach den Pfingstferien wird es an Schulen wieder Wechselunterricht geben, an Grundschulen sogar Präsenzunterricht.

Geschlossen bleiben weiterhin Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Gastronomie und Tourismus-Betriebe. Diese dürfen erst unter einer Inzidenz von 100 öffnen.

Ortenau

Dank sinkender Inzidenzwerte (21. Mai 2021: 57,3*) im Ortenakreis ist die Bundesnotbremse am 20. Mai außer Kraft getreten. Treffen mit zwei Haushalten und maximal fünf Personen sind wieder möglich. Kinder bis 13 Jahre sowie Genesene und Geimpfte werden nicht mitgezählt. Paare zählen als ein Haushalt. Die Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr ist aufgehoben.

Der bisher geschlossene Einzelhandel darf im Rahmen der "Click & Meet"-Regelung öffnen. Körpernahe Dienstleistungen sind alle geöffnet, ein negativer Corona-Test ist nicht mehr erforderlich.

Schulen und Kindergärten sind wieder regulär geöffnet, an Schulen gilt Präsenz- (Grundschulen) oder Wechselunterricht.

Kulturveranstaltungen wie Theater-, Opern- und Konzertaufführungen sowie Filmvorführungen können im Freien mit bis zu 100 Besuchern stattfinden. Museen, Galerien, Bibliotheken, Gedenkstätten und Archive dürfen öffnen. Veranstaltungen zur Religionsausübung sind ohne vorherige Anmeldung gestattet. Botanische und zoologische Gärten dürfen öffnen. Minigolfanlagen, Hochseilgärten, Bootsverleih und sonstige Freizeiteinrichtungen können im Freien von bis 20 Personen genutzt werden. Die Außenbereiche von Schwimm-, Thermal- und Spaßbädern und Badeseen mit kontrolliertem Zugang dürfen öffnen.

Die Gastronomie darf zwischen 6 und 21 Uhr öffnen. Beherbergungsbetriebe dürfen wieder touristische Gäste empfangen. Gäste ohne Genesenen- oder Impfnachweis müssen während des Aufenthalts alle drei Tage einen negativen Schnelltest vorlegen.

Kreis Breisgau-Hochschwarzwald

Die besten Werte meldet der Landkreis-Breisgau-Hochschwarzwald: Dort liegt die Inzidenz seit mehreren Tagen unter 50 (21. Mai 2021: 36,8*). Die ersten Öffnungsschritte konnten dort bereits am 15. Mai vollzogen werden, auch gilt keine Ausgangssperre mehr.

Weitere Lockerungen sind seit 19. Mai in Kraft. Demnach dürfen sich im privaten und öffentlichen Raum zehn Personen aus bis zu drei Haushalten treffen (Kinder bis 13 Jahre werden nicht mitgezählt, ebensowenig wie vollständig Geimpfte und Genesene).

Geschäfte mit weniger als zehn Quadratmetern Verkaufsfläche dürfen wieder öffnen und maximal einen Kunden gleichzeitig einlassen.

Schulen kehren zu einem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurück, ohne Wechselunterricht. Die Test- und Maskenpflicht bleiben aber bestehen. Kindertageseinrichtungen sind geöffnet.

Kulturveranstaltungen mit maximal 100 Zuschauern innen und bis zu 250 Personen im Freien sind gestattet. Bibliotheken, Galerien oder Museen dürfen wieder öffnen, genauso zoologische oder botanische Gärten. Außenbereiche von Schwimmbädern öffnen, genauso wie andere Outdoor-Aktivitäten, Hochseilgärten oder Minigolfanlagen.

Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen wieder öffnen, genauso Außen- und Innengastronomie zwischen 6 und 22 Uhr (23 Uhr in Freiburg).

*die Inzidenzen beziehen sich auf die Angaben des Landesgesundheitsamts, diese werden jeweils erst am Folgetag vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht.