Corona lässt nicht locker: Auch der Zollernalbkreis befindet sich mitten in der vierten Welle, der bisher stärksten. Über die Lage im Klinikum und das allgegenwärtige Thema Impfen sprach Landrat Günther-Martin Pauli am Dienstag mit Boris Nohé, Chefarzt des Zentrums für Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie im Zollernalb-Klinikum..















Zollernalbkreis - Wer glaubte oder hoffte, dass in Sachen Corona das Schlimmste überwunden ist, wird derzeit eines Besseren belehrt. Im Zollernalbkreis gibt es fast täglich neue Rekordwerte. Auch Boris Nohé hatte im Sommer die Hoffnung, dass dieser Winter besser werden würde als der vergangene – er habe auf die Impfung gesetzt, sagte der Mediziner am Dienstag. Doch Ende September, angesichts der niedrigen Impfquote und der aggressiven Delta-Variante des Virus, habe sich seine Prognose verdüstert.

Intensivstationen gut gefüllt

Mittlerweile sind die Intensivstationen in den beiden Häusern des Zollernalb-Klinikums in Balingen und Ebingen wieder gut gefüllt. 26 dieser Betten gibt es, allesamt ausgestattet mit Beatmungsgeräten. Bis auf einen Intensivplatz seien alle belegt, davon acht mit Corona-Patienten.

Im übrigen, darauf verwiesen Pauli und Nohé eindringlich, sei die Zahl der Intensivbetten im Zollernalbkreis zuletzt anders als anderswo nicht abgebaut worden – ganz im Gegenteil: Vor Beginn der Pandemie habe es zwölf Betten samt Beatmungsgeräten gegeben, heute seien alle 26 Plätze derart ausgestattet. Dass Intensivbetten andernorts abgebaut wurden, hänge, betonte Nohé, vor allem damit zusammen, dass es an Personal fehle, das dafür notwendig sei. Ärzte und Pfleger seien zunehmend geschlaucht von der Pandemie, vor allem Pflegekräfte hätten sich im Verlauf der Corona-Pandemie beruflich neu orientiert. Dieser Trend, so seine Befürchtung, werde wohl anhalten.

Klinik-Mitarbeiter zermürbt

Auch im Zollernalb-Klinikum sei die Stimmung düster. Die Mitarbeiter seien nach eineinhalb Jahren Corona-Anstrengungen – Arbeit immer unter Vollschutz – teilweise zermürbt. Während der ersten Wellen hätten sie sich der Situation mit "unheimlicher Energie" gestellt. Nun aber schwinde der Elan, weil, so Nohé, die aktuelle Situation ganz einfach hätte verhindert werden können: durch eine ausreichend hohe Impfquote. Im Zollernalbkreis liegt der Anteil der vollständig immunisierten Menschen bei knapp über 60 Prozent.

Nohé berichtete von einzelnen Patienten im Klinikum, die ihre Corona-Diagnose bis zuletzt leugneten, sogar noch quasi auf der Intensivstation. Und von dramatischen Situationen, etwa dem 40-jährigen Familienvater, ungeimpft, infiziert, der um sein Leben kämpft und mit dessen Kindern er sprechen musste. Dass dieser Mann in der Klinik gelandet sei, das hätte nicht sein müssen, so der Mediziner.

Gefahr einer schweren Erkrankung

Eindringlich warb Nohé für die Impfung. Gerade eine Mischung – etwa Astrazeneca und dann Biontech – biete einen sehr guten Schutz, auch vor der neuen Delta-Variante. Studien zeigten, dass das Infektionsrisiko, vor allem aber die Gefahr einer schweren Erkrankung sinke. Diesen zusätzlichen Schutz sollten sich seiner Meinung nach auch bereits Genesene holen – derzeit könne man nicht verlässlich sagen, wie lange die bereits erfolgte Infektion vor einer erneuten Virusattacke schütze. Und auch die dritte Impfung könne er "jedem empfehlen", so Nohé weiter.

Die Wirksamkeit der Impfung verdeutlichte er anhand von Zahlen: Im Durchschnitt seien in den vergangenen beiden Monaten etwa 75 Prozent der Corona-Patienten im Zollernalb-Klinikum ungeimpft gewesen und etwa 25 Prozent geimpft, davon allerdings die meisten über 70 Jahre alt und teilweise mit schweren Immundefekten. Das Risiko, nach einer Corona-Infektion schwer zu erkranken und im Klinikum zu landen, sei für Ungeimpfte enorm höher als für Geimpfte. Die Frage nach der Impflicht beantwortete Nohé nicht, wies aber darauf hin, dass die Schließung der Impflücke – notwendig wäre eine Quote von 90 Prozent – wohl einen "erheblichen Effekt" hätte. Auch längerfristig: Selbst wenn man mit Maske und Abstand, aber ohne hohe Impfquote durch den Winter komme, komme die nächste Welle mit Sicherheit. Es bleibe letztlich nur die Wahl zwischen Infektion und Impfung – und die Infektion sei die deutlich schlechtere Variante.

Kleine Impfzenten geplant

Damit es im Zollernalbkreis mit den Impfungen weiter vorangeht, verwies Pauli auf aktuelle Anstrengungen der Landkreisverwaltung. Man sei froh darüber, dass es nun – angesichts der steigenden Nachfrage nach dem Piks – allerorten Initiativen gebe, etwa in den Rathäusern oder im Corona-Zentrum in Erzingen. Doch das reicht wohl nicht aus: Der Landkreis wolle sogenannte Pop-Up-Impfzentren anbieten, als Standorte angedacht seien derzeit etwa das frühere Kreisimpfzentrum in Meßstetten sowie das Hechinger Zentrum am Fürstengarten. Zu Beginn der Impfkampagne seien Impfstoffe ein knappes Gut gewesen, viele hätten gedrängelt. "Jetzt drängeln wir", und zwar darauf, dass sich viele Menschen immunisieren lassen.

Ansonsten appellierte Pauli erneut an das Verantwortungsbewusstsein der Zollernälbler: Jeder sei aufgerufen, soziale Kontakte einzuschränken und Hygieneregeln zu beachten.

Aktuelle Corona-Zahlen im Landkreis

131 neue Corona-Infektionen hat das Kreisgesundheitsamt am Dienstag gemeldet. Der Inzidenzwert ist von 404,5 auf 421,9 geklettert. Im Zollernalb-Klinikum ist die Zahl der Corona-Patienten um zwei auf 36 gestiegen. Acht Betroffene liegen jetzt auf der Intensivstation, einer mehr als am Montag, vier von ihnen müssen beatmet werden. Insgesamt 12 927 Covid-19-Infektionen sind bisher im Kreis registriert worden. 11 347 Personen gelten als genesen, 1417 als aktuell infiziert. Die Betroffenen leben unter anderem in Albstadt (310), Balingen (244), Haigerloch (158), Hechingen (138), Burladingen (127) oder Rangendingen (76). Bisher haben 163 Menschen im Landkreis wegen Corona ihr Leben verloren. Die Gesamtzahl der Impfungen ist auf 193 080 gestiegen. 92 333 sind zum zweiten Mal geimpft, 4941 haben die dritte Spritze erhalten. 61,1 Prozent der Zollern­älbler sind einmal geimpft, 59,3 Prozent sind vollständig immunisiert.