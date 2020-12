Corona-Lage im Zollernalbkreis 36 Neuinfektionen registriert

Damit hat sich die Zahl der bisher bekannt gewordenen Fälle im Kreis auf 2651 erhöht. Als infiziert gelten nach Angaben des Gesundheitsamts derzeit 398 Menschen. 2177 Menschen sind wieder genesen. An den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 sind im Kreis bisher 76 Menschen gestorben.

Der Inzidenzwert hat sich mit den neuen Fällen am Donnerstag erneut erhöht. Er liegt aktuell bei 107,7 Im Zollern­alb-Klinikum waren am Donnerstag 15 Covid-Patienten aufgenommen, einer weniger als am Mittwoch. Fünf von ihnen liegen auf der Intensivstation (drei mehr als am Mittwoch), zwei Patienten mussten beatmet werden (gleich viele wie Mittwoch).