Es ist und bleibt im Kreis Rottweil ein heißer Tanz um die 150er-Marke bei der Inzidenz. Am Donnerstag lag der Wert laut Landesgesundheitsamt bei 158,7, am Freitag dann sank er auf 143 – es ist immer noch die zweithöchste Inzidenz im Land.

Kreis Rottweil - Ein Problem für den Kreis Rottweil könnte der nördliche Nachbar sein: der Zollernalbkreis. Dort ist das Infektionsgeschehen auf einem noch höheren Niveau. Der Nachbar nimmt den traurigen Spitzenwert im Land mit einer Inzidenz von 177,4 ein.

Bundesweit liegen die aktuellen Zahlen für Freitag noch nicht vor. Doch für Donnerstag gibt das Robert-Koch-Institut bekannt, dass der Zollernalbkreis und der Kreis Rottweil in einer Malustabelle auf den Rängen fünf und sechs platziert sind.

Blick in den Zollernalbkreis

Um das diffuse Infektionsgeschehen im Zollernalbkreis in den Griff zu bekommen, will das Land mit zusätzlichen Impfdosen aushelfen. Für ein Modellprojekt "Impfen für Mitarbeitende in produzierenden Betrieben" wird das Land 2400 Impfdosen zur Verfügung stellen, um in verschiedenen Betrieben jene Belegschaften zu impfen, die vom bisherigen Angebot offensichtlich nur schwer erreicht wurden. Der genaue Ablauf wird zwischen Ministerium und Landkreis ausgearbeitet, die Aktion soll Ende nächster Woche starten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dringend notwendig sei darüber hinaus, dass die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg wieder an Wochenenden und Feiertagen symptomatische Patienten testet und behandelt. Dieses Angebot gilt ab diesem Pfingstwochenende auf dem Gelände der ehemaligen Zollernalb-Kaserne in Meßstetten. Für Rottweil ist eine solche Aktion nicht bekannt.

Schnelltest-Angebote im Landkreis Rottweil

Bösingen: Bürgersaal Herrenzimmern, Mittwoch und Freitag 18 bis 20.30 Uhr

Deißlingen: Begegnungsstätte, Bahnhofstraße 49, Termine sind über die Homepage der Gemeinde www.deisslingen.de möglich

Dietingen-Böhringen: am Mittwoch, 26. Mai, von 20 bis 21 Uhr Schlichemtalhalle. Anmeldung über Telefon 0741/4 80 60 oder an info@dietingen.de

Dornhan: Stadt-Apotheke, Montag bis Samstag nach Anmeldung über Telefon 07455/13 55 oder über www.apo-schnelltest.de

Dunningen: Turn- und Festhalle, Montag/Mittwoch/Freitag 17.30 bis 19.30 Uhr.

Obendorf: Neckarhalle, montags und mittwochs von 16.30 bis 19.30 Uhr (von 16.30 bis 18 Uhr mit Anmeldung über localgenie.de, ab 18 Uhr ohne Anmeldung).

Eschbronn: Mühlbachhalle, Mittwoch und Freitag von 17.30 bis 19 Uhr.

Fluorn-Winzeln: DRK Ortsverein, Freudenstädter Straße 14, Mittwoch und Sonntag von 18 bis 20 Uhr nur für Ortsansässige.

Hardt: Arthur-Bantle-Halle, Montag und Donnerstag 17 bis 18.30 Uhr.

Rottweil: Römerapotheke, Terminvereinbarung über www.coronatest-rottweil.de; Sonnensaal Kapuziner: Montag, Mittwoch und Freitag 17.30 bis 19 Uhr und samstags 8.30 bis 11 Uhr (Pfingstmontag geschlossen); Teststelle an der Stadionstraße (neben Stadthalle) Dienstag, Donnerstag und Samstag von 17 bis 19 Uhr; Mobiles Testzentrum Firma Schüler Messebau, Termine und Anmeldung unter www.mobiles-testzentrum.com; Firma Hauser Reisen im Industrie- und Gewerbegebiet Berner Feld, Montag bis Freitag 6.30 bis 18.15 Uhr und Samstag 9 bis 14.45 Uhr nach Terminvereinbarung über www.testzentrum-rottweil.de.

Schenkenzell: Ehemalige Grundschule, Freitag 16 bis 19 Uhr und Samstag 9 bis 11 Uhr.

Schiltach: Treffpunkt Bachstraße 36, Dienstag und Donnerstag von 17.30 bis 19.30 Uhr nach Anmeldung über Telefon 07836/93 93 19.

Schramberg: Infos zu Terminen und Anmeldung über die Homepage der Stadt www.schramberg.de (unter Suche / Stichwort "Schnelltestangebot").

Sulz: Ehemalige Volksbank in Bergfelden, Dienstag 9 bis 12 Uhr, Donnerstag 14 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr.

Villingendorf: Turnhalle Montag und Freitag 18 bis 20 Uhr; Friseur Angelo, Mittwoch und Donnerstag 7 bis 9 Uhr und Freitag 6.30 bis 8 Uhr.

Wellendingen: Bürgerhaus, Freitag 16.30 bis 18.30 Uhr.

Zimmern o.R.: Turn- und Festhalle, Montag und Mittwoch 6 bis 8 Uhr sowie Mittwoch und Freitag 18 bis 20 Uhr nach Anmeldung über https://apo-schnelltest.de/zimmern-o-r.