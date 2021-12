1 Aktuell gelten strenge Regeln – die könnten sich durch Omikron auch im Kreis Rottweil noch verschärfen. Quelle: Unbekannt

Auch wenn die Inzidenz im Kreis Rottweil zuletzt deutlich zurückgegangen ist: Der Landrat und das Gesundheitsamt blicken höchst sorgenvoll auf die nächsten Wochen. Angesichts der anrückenden Omikron-Variante seien weitere Kontaktbeschränkungen unabdingbar. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 steigt weiter.















Kreis Rottweil - Es sei "eigentlich eine erfreuliche Entwicklung", so Landrat Wolf-Rüdiger Michel in der Telefonkonferenz am Dienstag mit Blick auf die Inzidenz: Diese ist im Kreis Rottweil von knapp 800 Anfang des Monats auf jetzt rund 500 zurückgegangen. Dies reiche dennoch nicht aus, um die Krankenhäuser nachhaltig zu entlasten. "Und die Infektionsentwicklung kann sich auch schnell wieder drehen", so Michel.

Angesichts der hoch ansteckenden Omikron-Variante sagt der Landrat: "Mir fehlt schlichtweg die Fantasie, wie wir ohne weitere deutliche Beschränkungen durch den Winter kommen sollen." Es müsse seiner Ansicht nach "spürbare" weitere Kontaktbeschränkungen geben. Auch, um die Einsatzbereitschaft von Polizei, Feuerwehr und weiteren infrastrukturellen Einrichtungen zu gewährleisten.

Er hoffe außerdem, dass die Bürger schon jetzt während der Feiertage ihre Kontakte möglichst reduzieren und auf Reisen weitgehend verzichten. Besondere Sorge machen dem Gesundheitsamt Familienheimreisen in Länder mit sehr niedriger Impfquote.

Spaziergänge im Blick

Seinen Dank richtet Michel an die Städte und Gemeinden, hier aus aktuellem Anlass insbesondere Rottweil, zur deren "klaren Haltung" zu Corona-Schulen und Spaziergängen. Auch das Demonstrationsrecht sei an Regeln gebunden. Auf die Nachfrage, was den angesichts der eng an eng durch Rottweil ziehenden Teilnehmer ohne Masken zum Infektionsrisiko zu sagen sei, meint Michel: "Jede Begegnung erhöht natürlich das Risiko." Martine Hielscher vom Gesundheitsamt ergänzt, dass das Risiko im Freien natürlich geringer sei, aber die AHA-Regeln eingehalten werden müssten.

Das grundsätzlichen Verhalten von Polizei und Ordnungsamt am Montagabend in Rottweil – es wurde lediglich beobachtet, trotz Ankündigung gab es keine "Konsequenzen" für die Teilnehmer –­ will Michel nicht kommentieren. Er verweist unter anderem auf die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen.

Im Krankenhaus viele unter 50

Aktuell gibt es im Kreis 1466 bestätigte Corona-Fälle und zuletzt im Schnitt bedauerlicherweise etwa sieben Todesfälle pro Woche, wie Martine Hielscher erläutert. Es seien viele ältere Menschen im Krankenhaus, aber nicht nur: Von 284 Personen, die im Krankenhaus aufgrund einer Corona-Infektion behandelt werden mussten, seien 74 und damit rund ein Viertel unter 50 Jahre alt gewesen. Das Infektionsgeschehen betreffe aktuell vor allem Bürger zwischen null und 39 Jahren. "Die wenig geimpften Gruppen stehen weiter im Fokus", so Landrat Michel.

Keine Gruppenbildung an Silvester

Von einem ganzen Wirrwarr an neuen Verordnungen und Paragrafen berichten Dezernent Oliver Brodmann und Ordnungsamtsleiter Thomas Seeger. Eine Neuerung betrifft Silvester: Zusätzlich zum Alkohol- Ausschank- und Konsumverbot auf bestimmten Plätzen dürfen sich dort nun auch von Silvester 15 Uhr bis Neujahr 9 Uhr keine Gruppen mit mehr als zehn Personen aufhalten.

Bei der Quarantänedauer gilt jetzt: einheitlich zehn Tage für positiv Getestete und 14 Tage statt bisher zehn für Kontaktpersonen. Bei den positiv Getesteten sei die Inkubationszeit schon abgezogen, erläutert Seeger. Freitesten können sich Geimpfte künftig erst ab dem siebten Tag mit einem Schnelltest – das Freitesten fällt bei der Omikron-Variante allerdings flach.

In den Heimen habe sich die Lage etwas beruhigt. Es gibt noch 46 Fälle. Neu sind hier die Zugangsbeschränkungen zu den Pflegeheimen: Nicht geimpfte Besucher brauchen in der Alarmstufe II einen negativen PCR-Test. Das gilt auch für nicht geimpfte oder genesene Kinder.

Bei privaten Treffen sind bis zu 50 Personen in geschlossenen Räumen erlaubt und 200 im Freien – wenn alle geimpft oder genesen sind. Kinder bis 17 dürfen teilnehmen. Laut Thomas Seeger seien aufgrund der rasanten Omikron-Entwicklung stärkere Beschränkungen zu erwarten. Und schon jetzt seien bei Kontakten vorherige Selbsttests absolut sinnvoll.

Bei den Impfungen durch die niedergelassenen Ärzte gibt es einen neuen Rekord: 10 605 Menschen wurden geimpft, davon 8416 Booster-Impfungen und 2189 Erst- und Zweitimpfungen. Die Kreisärzteschaft habe einen erheblichen Anteil an der Durchimpfung der Bürger, so Seeger.

Im Kreis Rottweil gehen außerdem die neuen Stützpunkte in Schramberg (ab Dienstag) und Sulz (ab Mittwoch) an den Start. Der Erste Landesbeamte Hermann Kopp bedauert allerdings, dass die Unterstützung durch die Teams des Schwarzwald-Baar-Klinikums künftig wegfällt.

Lokale Impfangebote wichtig

Dennoch, so Martine Hielscher, gebe es genügend Impfstoff. Die Zeiten im Stützpunkt Marienstraße und in Sulz und Schramberg sollen im neuen Jahr ausgeweitet werden. Besondere Bedeutung wird künftig mehr denn ja den lokalen Impfangeboten in den Städten und Gemeinden mit Hausärzten zugerechnet, von denen es bereits viele hervorragende Beispiele gegeben habe.

Das Landratsamt wird sich nun erst wieder im neuen Jahr in einer Medienkonferenz zu Wort melden. Wie die Lage sich bis dahin entwickelt? Man muss auf alles gefasst sein.