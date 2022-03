1 Die Inzidenz im Kreis Rottweil ist seit der Fasnet sprunghaft angestiegen. Den Zünften selbst sei kein Vorwurf zu machen, betont der Landrat. Foto: Gollnow/dpa, Grafik: Landratsamt / Montage: KLeinau

Die aktuellen Corona-Zahlen sprechen Bände: Direkt nach der Fasnet sind die Infektionen im Landkreis sprunghaft angestiegen. Bei den Zahlen aus den Gemeinden ragt Rottweil mit aktuell 755 erfassten Fällen weit aus der Statistik heraus.















Kreis Rottweil - Landrat Wolf-Rüdiger Michel macht bei der Telefonkonferenz am Dienstag deutlich, dass angesichts der Inzidenz-Entwicklung im Kreis wohl keiner an Zufall glauben könne, was die Fasnetstage betrifft. Am Montag hat der Sieben-Tage-Wert die 2000er-Marke durchbrochen. Am 3. März lag die Inzidenz noch bei rund 1400. Rottweil liegt mit 755 Fällen mit weitem Abstand vorn, in Schramberg sind es 367 Fälle, in Oberndorf 392, in Sulz 233. Und das sind nur die, die durch einen PCR-Test erfasst wurden. Auch in den Nachbarkreisen sind die Werte angestiegen.

Kein Vorwurf an die Zünfte

Michel betont, dass damit "kein Vorwurf an die Zünfte" verbunden sei. Diese hätten sich allergrößte Mühe gegeben und gute Hygienekonzepte entwickelt. Das Problem sei vielmehr das "gesellige Treiben vieler Menschen nach den Umzügen" gewesen. Lange habe sich der Kreis Rottweil unter dem Landesdurchschnitt bewegt – "jetzt sind wir wieder ganz vorne dabei", bedauerte der Landrat. Die Zahl der täglichen Meldungen hat sich vervielfacht. Das Gesundheitsamt muss inzwischen bis zu 5000 neue Fälle pro Woche bearbeiten.

Impfpflicht eine große Hürde

Inzwischen seien die Gesundheitsämter absolut am Limit – und jetzt komme ab 16. März die Abwicklung der Einrichtungsbezogenen Impfpflicht noch obendrauf, erinnerte Michel. Dies bedeute: Unzählige Meldungen aus den Einrichtungen von ungeimpften Mitarbeitern, Prüfung von Attesten, Kontaktaufnahme mit den Mitarbeitern und jede Menge schwierige Ermessensentscheidungen.

Michel geht davon aus, dass wohl kaum vor dem Sommer überhaupt mögliche Betretungsverbote des Arbeitsplatzes für Ungeimpfte ausgesprochen werden können. Das heißt die Impfpflicht für diese Berufsgruppen könne nur ganz allmählich umgesetzt werden. Die "Handreichung" des Sozialministeriums dazu mit 23 Seiten und vielen Bildern, so ließ Michel durchblicken, ist in ihrer Aussagekraft ausbaufähig.

Viele Mitarbeiter in der Pflege infiziert

Mittlerweile schlägt sich der Anstieg der Infektionen auch in den Heimen und Einrichtungen deutlich nieder – und zwar bei den Mitarbeitern. Waren zuvor mehr Bewohner als Mitarbeiter betroffen, sind aktuell in sechs Einrichtungen des Kreises acht Bewohner und 63 Mitarbeiter betroffen, wie Michel und Ordnungsamtsleiter Thomas Seeger informieren.

Gesundheitsamtsleiter Heinz-Joachim Adam berichtet über Zahlen, an die noch vor einiger Zeit wohl kaum einer gedacht hätte: 27 000 Fälle seien seit Jahresbeginn bearbeitet worden. Durch die Fasnetstage und die Fülle der Aufgaben sei man inzwischen einen Tag in Meldeverzug. Die Altersstruktur verschiebe sich weiter hin zu den jüngeren Menschen. Dennoch werde laut Adam mit Blick auf das Gesamtbild aus den Schulen "verhältnismäßig wenig" gemeldet. Dies liege wohl auch an der Maskenpflicht. "Eine Mund-Nasen-Bedeckungen und zumindest Kontaktreduzierung ist weiterhin sinnvoll", betont er.

Die Lage auf den Intensivstationen bezeichnet er weiter als angespannt. Aktuell gebe es im Kreis Rottweil kein freies Bett, auch im Umland seien diese knapp.

Adam hofft, dass Covid im Sommer "zurückgedrängt" wird. "Im Herbst wird es uns dann wieder beschäftigen – und wohl auch in den nächsten Jahren."

Impfstützpunkt Sulz schließt

Bezüglich des Impfens ist laut Michel und Ärztin Martine Hielscher vom Gesundheitsamt weiter "Luft nach oben". Die Nachfrage nach Novavax sei sehr gering. Bislang habe es gerade einmal 26 Impfungen gegeben. Der Impfstützpunkt in Sulz wird am 15. März letztmals geöffnet haben, der in Schramberg hat bis Ende des Monats nur noch mittwochs geöffnet.

Welle der Solidarität

Gleichermaßen ist der Landkreis nun natürlich mit dem Thema Ukraine-Krieg und den zu erwartenden Flüchtlingen beschäftigt. "Unsere Welt ist eine andere geworden", so Michel, der sich tief erschüttert zeigt, "dass ein Angriffskrieg in Europa im Jahr 2022 möglich ist". Auch der Kreis Rottweil sei nun von einer Welle der Solidarität ergriffen, für die er allen dankbar sei. Im Kreis ist man aktuell auf Hochtouren damit beschäftigt, Unterkünfte für die geflüchteten Menschen zu suchen.