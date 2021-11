1 Ob beim Hausarzt oder bei der Aktion der mobilen Impfteams wie hier kürzlich in Schramberg: Die Kommunen und der Landkreis appellieren an die Bürger, sich impfen zu lassen, damit die vierte Welle gebrochen und der Weg zurück in die Normalität ermöglicht wird. Foto: Fritsche

Mit einem eindringlichen Appell wenden sich der Kreisverband des Gemeindetags Baden-Württemberg und das Landratsamt Rottweil an die Bürger: Um die Corona-Lage in den Griff zu bekommen und den Weg zurück in die Normalität möglich zu machen, sei es wichtiger denn je, Kontakte weitgehend zu reduzieren und sich impfen zu lassen.















Kreis Rottweil - "Die Lage ist dramatisch", das wiederholen die Teilnehmer des Online-Pressegesprächs – die Vertreter der Kommunen und des Landratsamts Rottweil – immer wieder. Die Corona-Notlage sei nicht nur in Sachsen oder Bayern präsent, sondern auch im Landkreis Rottweil angekommen. "Der ganze Landkreis ist ein Hotspot", formuliert es Heinz-Joachim Adam, der Leiter des Gesundheitsamtes Rottweil, unverblümt.

Intensivstationen kommen an ihre Grenzen

Dornhans Bürgermeister Markus Huber, der an der Spitze des Kreisverbands Rottweil des Gemeindetags Baden-Württemberg steht, hebt immer wieder den Ernst der Lage hervor: "Die Intensivstationen laufen voll." Er ruft zusammen mit anderen Rathauschefs die Bürger auf, ihre Kontakte möglichst zu reduzieren und Impfangebote konsequent zu nutzen – "weil am Impfen nichts vorbeiführen wird, wenn wir aus der Situation rauskommen und in die Normalität zurückkehren möchten", macht Huber klar.

Sich impfen zu lassen bedeute auch, Solidarität, etwa den Kindern gegenüber, zu zeigen, die in der Pandemie bereits viel gelitten hätten. "Es geht nur, wenn möglichst viele mitziehen", betont Huber. Und: "Wir Kommunen zeigen Flagge und stehen dazu." Man habe Weihnachtsmärkte und Veranstaltungen abgesagt, und auch bei Impfangeboten unterstütze man, wo es nur gehe. "Um wieder Perspektive zu schaffen", erklärt Huber.

"Jeder Kontakt erhöht das Infektionsrisiko"

"Wir sind in einer gefährlichen Lage", bestätigt auch Landrat Wolf-Rüdiger Michel. Sein Appell ist noch eindringlicher: "Nehmen Sie nicht alles wahr an Veranstaltungen, was derzeit noch rechtlich zulässig ist und durchgeführt wird. Denn jeder Kontakt erhöht das Infektionsrisiko." Auf Unverständnis stößt bei ihm die Tatsache, dass immer noch große Veranstaltungen, etwa Blasmusikkonzerte, durchgeführt würden.

Die meisten haben Delta-Variante

Einblicke in die aktuelle Entwicklung bei den Infektionen gibt Heinz-Joachim Adam. Die absolute Mehrheit der Fälle mache die hoch ansteckende Delta-Variante aus. "Beruhigend ist, dass die vorhandenen Impfungen gut dagegen wirken", sagt Adam. Infektionen gebe es in Familien, in Firmen sowie in Gemeinschaftseinrichtungen und Krankenhäusern.

Adams Dank geht an die Hausärzte, die beim Impfen aktiv mit dabei sind, – und sein Appell an die Betriebsärzte, niederschwellige Impfangebote für Beschäftigte zu schaffen. "Impfen ist eine soziale Verpflichtung. Schützen Sie sich und schützen Sie andere", appelliert er.

Düstere Perspektive für Weihnachten

"Ein ganz großer Teil der Menschen, die mit Corona auf Intensivstationen kommen, ist ungeimpft", betont Landrat Michel. Diese Gruppe mache 70 bis 90 Prozent der Kranken auf Intensivstationen aus. Für Weihnachten hat Michel düstere Aussichten: "Wir werden die vierte Welle nicht zu Weihnachten brechen können. Vielleicht wird es Ende Januar oder Anfang Februar nachhaltig besser werden." Und auch das nur, wenn jetzt das Impftempo an Fahrt gewinne.

Impfstützpunkt in der Marienstraße öffnet bald

Dafür sorgen seit der Schließung der zentralen Kreisimpfzentren laut Schilderungen des Ersten Landesbeamten Hermann Kopp vor allem Hausärzte – auch mit Initiativen außerhalb der normalen Praxen wie auf dem Berner Feld in Rottweil. Ergänzend dazu seien mobile Impfteams des Schwarzwald-Baar-Klinikums bei lokalen Aktionen im Einsatz – kürzlich etwa in Schramberg und Fluorn-Winzeln.

Aber auch der Landkreis selbst möchte wieder aktiv werden: So werde im Gebäude Marienstraße zwischen Landratsamt und Kreissparkasse schon bald ein Impfstützpunkt eröffnet. "Die Impfkabinen sind schon eingerichtet, auch das erforderliche Personal ist vorhanden", informiert Kopp.

Was derzeit noch fehle, sei die IT-Ausstattung. Diese sei bei der Schließung der Kreisimpfzentren eingezogen worden. Nun warte man darauf, diese zurückgeliefert zu bekommen.

Patienten werden verlegt

Neben diesem Impfstützpunkt soll es weiterhin Möglichkeiten "in der Fläche" geben, da nicht alle Bürger mobil seien, hebt Dornhans Bürgermeister Huber hervor. "Wir wollen es auf jeden Fall massiv unterstützen", versichert er. Denn: "Wenn wir jetzt nicht handeln, haben wir noch länger zu kämpfen."

Dem pflichtet auch Peter Schumacher, Dunningens Bürgermeister bei: "Das Impfen ist das A und O in der aktuellen Zeit." Bereits jetzt müsse der Rettungsdienst Patienten in andere Kliniken verlegen, weil es in der Nähe keine freien Intensivbetten gebe, so Schumacher.

Diskussion über Impfpflicht

Rottweils Oberbürgermeister Ralf Broß lobt den Schulterschluss aller Akteure bei der Bekämpfung der Pandemie und zeigt sich mit der Überzeugung des Deutschen Städtetags einig, nicht nur das Impfangebot ausbauen, sondern auch den Druck auf Ungeimpfte erhöhen zu müssen. "Wenn sich die Situation so weiterentwickelt, kommen wir um eine Diskussion über die Impfpflicht in bestimmten Berufsgruppen oder auch generell nicht drum herum", meint Broß.

Mehrheit kommt zum Boostern

Doch die große Frage bei all den Anstrengungen bleibt: Wie kommen die Impfaktionen an? Lassen sich die Menschen, die der Impfung eher skeptisch gegenüberstehen, überzeugen?

Gesundheitsamtsleiter Adam weiß: Bei den meisten Piksen handelt es sich aktuell um Booster-Impfungen. Vereinzelt kämen aber auch Erstimpflinge. Für Landrat Michel ist klar: "Jede Impfung bringt uns voran." Auch wenn er sich – zusätzlich zu den wichtigen Booster-Impfungen – auch mehr Erstimpfungen wünscht. Denn die Impfquote im Kreis gehe zwar nach oben, aber sehr langsam. "Es muss einen richtigen Push geben", findet Michel. Dafür ziehe man mit Kommunen, Hausärzten und mobilen Impfteams an einem Strang.

Auch in der Gesellschaft, so der Eindruck von Markus Huber, komme die Botschaft immer mehr an. "Das Verständnis für das Nicht-Impfen nimmt ab. Die Menschen verstehen, dass wir aus dieser Spirale sonst nicht rauskommen." Für Landrat Michel steht jedenfalls fest: "Jeder, der sich impfen will, egal aus welcher Motivation, ist willkommen."