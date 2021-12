1 In Kindergärten gilt ab Montag im Kreis Rottweil eine neue Testpflicht. Foto: © pascalskwara - stock.adobe.com

Das Landratsamt reagiert auf die weiter besorgniserregende Infektionslage im Kreis Rottweil und erlässt eine neue Verordnung bezüglich der Testpflicht in Kindergärten. Die neue Regelung tritt ab Montag in Kraft.















Kreis Rottweil - Wegen der weiterhin besorgniserregenden Infektionslage im Landkreis und den weiterhin stark steigenden Corona-Zahlen müssen alle Kindergarten- und Tagespflegekinder im Landkreis Rottweil ab Montag regelmäßig zwei mal pro Woche getestet werden. Andernfalls dürfen sie die Einrichtungen nicht besuchen.

Verfügung für alle Städte und Gemeinden im Kreis

Das stellt Eltern vor neue Herausforderungen: Das Landratsamt Rottweil hat am Donnerstag für alle Städte und Gemeinden im Landkreis eine Allgemeinverfügung zum Betretungsverbot von Kindertageseinrichtungen in öffentlicher und freier Trägerschaft oder Kindertagespflegeeinrichtungen bei nicht regelmäßigen Tests erlassen. Diese tritt laut Mitteilung der Behörde am Montag, 13. Dezember, in Kraft und gilt zunächst bis zum 31. Januar. Die jeweiligen Träger seien im Vorfeld bereits informiert worden.

Die Allgemeinverfügung ist auf der Homepage des Landkreises einzusehen.

Pflicht gilt auch für die Kleinsten

Kinder (auch unter drei Jahren), die Einrichtungen wie Kitas, Kindergärten oder Tagespflege besuchen, müssen ab kommendem Montag zwei mal die Woche einen negativen Covid-19-Test vorlegen, entweder einen maximal 24 Stunden alten Schnelltest oder einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test. Abweichend davon müssen Kinder, die die Einrichtung an bis zu drei aufeinanderfolgenden Tagen besuchen, den Nachweis nur einmal pro Woche vorlegen. Für diejenigen Kinder, die keinen gültigen Testnachweis vorlegen können, ist es ab kommendem Montag nicht erlaubt, die jeweilige Einrichtung zu betreten, betont das Landratsamt.

Der Nachweis über eine negative Testung könne durch drei Möglichkeiten erbracht werden:

- durch eine Testung in der jeweiligen Einrichtung: Diese haben hierfür den zu betreuenden Kindern in jeder Woche zwei Schnelltests oder zwei PCR-Tests anzubieten. Den Zeitpunkt, den Ort und die Organisation der Testung bestimmt die Einrichtungsleitung. Die Teilnahme an den Testungen durch fachkundiges Personal ist nur möglich, wenn die Erziehungsberechtigten dem Test nach vorheriger umfassender Aufklärung zugestimmt haben.

- Ausreichend ist auch, wenn die Kinder daheim getestet werden und eine Eigenbescheinigung der Erziehungsberechtigten vorlegen.

- Außerdem sind auch Testnachweise von anerkannten Teststellen möglich.

Die Behörde betont: "Ohne Zustimmung zur Testung in der Einrichtung oder ohne einen gültigen Test- beziehungsweise Impf- oder Genesenennachweis besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für die Kinder. Die Kinder dürfen in diesem Fall die Gemeinschaftseinrichtung nicht besuchen."