1 Bösingen menschenleer – doch hinter den Türen wird das Thema Corona heiß diskutiert. Foto: Nölke

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Der Kreis Rottweil steht wieder einmal im Fokus der hitzigen Corona-Debatte. Und das nicht nur wegen der rasant steigenden Inzidenz. Nach unserer Berichterstattung über den Corona-Hotspot Bösingen kochen die Emotionen hoch. Sogar Schlagerstar Andrea Berg spielt in der Gerüchteküche mit.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Nicht nur in Bösingen, auch anderorts im Kreis ist der sprunghafte Anstieg der bestätigten Corona-Infektionen in der 3400-Einwohner-Gemeinde Thema Nummer eins. Am Dienstagabend stehen 92 Fälle in der Liste des Landratsamts. Wer aus Bösingen kommt, wird auf die Corona-Zahlen angesprochen.