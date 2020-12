Corona-Lage deutlich angespannt Tuttlinger Klinikum kurz vor dem Krisenmodus

Bislang mussten diese "Notbetten" nicht belegt werden, die Betriebsbereitschaft wird aufgrund der konstant hohen Infektionszahlen aber aufrechterhalten. "Wir gehen davon aus, dass sie immer wieder genutzt werden müssen", teilt Pressesprecherin Aline Riedmüller mit Blick auf die Corona-Zahlen der vergangenen drei Wochen mit.

Eine Trendwende bei den Infektionen ist derzeit nicht in Sicht. Die Corona-Neuerkrankungen sind nach einigen Tagen der Entspannung wieder deutlich gestiegen, der Sieben-Tage-Index liegt Stand Donnerstag bei rund 210. Eine Inzidenz von 50 gilt als Grenzwert.

Viele Fälle in Pflegeheimen

Erschwerend kommt die Tatsache hinzu, dass sich das Coronavirus gerade stark in Pflegeheimen ausbreitet. Das hat direkte Auswirkungen auf das Tuttlinger Krankenhaus: "Wir sehen einen anhaltenden Anstieg der Zahlen vor allem bei Betagten und Hochbetagten, die mit Covid bei uns eingewiesen werden", so Aline Riedmüller.

Schon in der Stufe 2 werden Patienten wenn möglich systematisch verlegt, um weitere Aufnahmemöglichkeiten zu schaffen. Das ist in den vergangenen zwei Tagen erfolgt. Denn vor allem die lange Beatmungsdauer bei Covid-Patienten führe sonst dazu, dass die Bettenkapazitäten schnell erschöpft wären. Für die Verlegung braucht es eine aufnehmende Klinik, und der Patient muss stabil und transportfähig sein. In den Tagen zuvor mit anhaltendem Nebel waren Transporte per Hubschrauberflug zum Beispiel nicht möglich.

Stufe 3 und Triage sollen vermieden werden

Stufe 3 greift, wenn alle Kapazitäten im Krankenhaus ausgelastet sind. Dann werden Patienten, die kommen, so gut es geht betreut. Eine sogenannte Triage (Priorisierung medizinischer Hilfeleistung) wird genutzt, um die vorhandenen Ressourcen mit dem möglichst größten Nutzen für die Patienten einzusetzen. Diese Eskalationsstufe 3 sei mit der Ausnahmesituation bei einem Großunglück vergleichbar, heißt es. Auch bei einem schweren Zugunglück würde man so vorgehen. "Es muss unter allen Umständen gelingen, die Stufe 3 zu vermeiden", teilt das Klinikum mit.

Jahreszeitlich bedingt gibt es derzeit zusätzlich zu den Covid-Patienten eine erhöhte Anzahl weiterer Intensivpatienten, zum Beispiel durch Herzinfarkt oder Schlaganfall. Auch ist der Krankenstand beim Klinik-Personal erhöht. "Dies alles zusammengenommen führt uns jetzt in Richtung der Grenzen des Leistbaren", erklärt Klinik-Geschäftsführer Sebastian Freytag.