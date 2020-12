Corona-Kritiker in Freudenstadt Gruppensprecher stellt Beweggründe dar

Informationsgespräch im Rathaus

Er sehe die Angst vor Corona als übertrieben an. Menschen, die an Corona sterben, seien meist alt oder hätten gesundheitliche Probleme. Er führt dabei auch die Grippesaison 2017/18 an (siehe Info). Da hätte niemand reagiert.

Die Gruppen haben sich anlässlich der Änderung des Infektionsschutzgesetzes in einem Schreiben bereits an Oberbürgermeister Julian Osswald gewandt. Außerdem gab es ein Informationsgespräch über die Spaziergänge im Rathaus. Von diesem habe er sich mehr versprochen, er sei enttäuscht, dass ein Oberbürgermeister so wenig Einfluss auf die Corona-Vorgaben habe, sagte Weiss hinterher.

Auf das Schreiben der beiden Gruppen hat Osswald einen Antwortbrief verfasst. Darin betont er die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen und rechtfertigt diese mit einem drohenden Kollaps des Gesundheitssystems. Er verweist auf das Beispiel Norditalien, als Militärlastwagen die Verstorbenen abtransportiert haben. Er zitiert in seinem Brief auch den Philosoph Markus Gabriel mit den Worten: "Es ist eine riesige moralische Errungenschaft, dass eine Mehrheit auf Freiheit verzichtet, um eine Minderheit zu schützen."

Osswald weist auf Versammlungsrecht hin

Außerdem weist Osswald die Gruppe auf Fehler in ihrer Kritik an der Änderung des Infektionsschutzgesetzes hin. So stehe eine allgemeine Impfpflicht nicht zur Debatte. Weiss hatte gegenüber unserer Zeitung auch die Befürchtung geäußert, am Ende könne man nur noch mit Impfbestätigung auf Reisen gehen. Auch diese Darstellung lässt Osswald so nicht stehen. Eine digitale Einreiseanmeldung im Fall einer epidemischen Lage solle vor allem eine bessere Nachvollziehbarkeit der Quarantäneeinhaltung ermöglichen, schreibt er.

Außerdem geht Osswald in seinem Brief auf die Regularien bei Versammlungen ein. Wer die Absicht habe, eine Versammlung unter freiem Himmel oder einen Aufzug zu veranstalten, habe dies spätestens 48 Stunden vor der Bekanntgabe der zuständigen Behörde unter Angabe des Gegenstandes der Versammlung oder des Aufzugs anzumelden. Das Ordnungsamt habe die Aufgabe, Informationen zur Versammlung – unter anderem die erwartete Teilnehmerzahl – abzufragen und gegebenenfalls Auflagen wie eine Maskenpflicht zu benennen. Darauf sei auch in dem Informationsgespräch eingegangen worden, sagte Marco Gauger, der Pressesprecher der Stadt gegenüber unserer Zeitung. Man werde die Situation im Auge behalten, sagte Gauger.

- Unter anderem behauptete Johannes Weiss, dass es zwar eine Übersterblichkeit im März gegeben habe, die Sterblichkeit aber im Oktober unterdurchschnittlich gewesen sei. Laut statistischem Bundesamt lagen im April die Sterbe­fallzahlen deutlich über dem Durch­schnitt der Vorjahre. Gleich­zeitig war ein Anstieg der Todesfälle zu beobachten, die mit dem Corona­virus in Zusammen­hang stehen. Nach durchschnittlichen Sterbefallzahlen in der ersten Oktoberhälfte seien die Sterbefallzahlen seit der zweiten Oktoberhälfte aber wieder überdurchschnittlich.

- Weiss vergleicht die Coronapandemie mit einer schweren Grippewelle wie der von 2017/18. An dieser starben geschätzt etwa 25.000 Menschen in Deutschland. Stand Freitag rechnet die Johns-Hopkins-Universität mit rund 25.000 Todesfällen in Deutschland im Zusammenhang mit Corona. Allerdings ist die Welle noch nicht abgeklungen. Und es steht nicht fest, wie viele Todesfälle im ersten Lockdown und durch weitere Maßnahmen - wie Mund-Nasen-Schutz - vermieden wurden. Zudem muss eine Überlastung des Gesundheitssystems vermieden werden, sonst steigt die Sterblichkeit wieder an. Außerdem ist die Sterblichkeit in Ländern, in denen auf Schutzmaßnahmen verzichtet wurde oder diese zu spät kamen, wesentlich höher.

- Weiss sagte auch, dass vor allem Ältere und Vorerkrankte an Corona sterben - das sei der Gang der Dinge. Der Bundesverband der Pathologen bestätigte allerdings bereits im August Studien, die belegen, dass die Betroffenen tatsächlich an, und nicht mit Covid-19 sterben. Sie hätten im Schnitt noch gut zehn Jahre zu leben gehabt.