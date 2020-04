Corona-Krise Was bringt ein Michelin-Stern ohne Gäste?

Zum Nachkochen: Das Traube-Tonbach-Ostermenü

Die Wartezeit, bis es wieder losgehen kann, verbringt Gschwendtner bei seinen Eltern in der Nähe von München. Sie betreiben ein kleines Hotel mit Gaststätte, das natürlich auch geschlossen ist. Jetzt halte er zumindest den Kontakt zu den Lieferanten. "Natürlich macht man sich auch schon Gedanken für neue Gerichte." Privat nutze er jetzt, was der Frühling bietet. "Ich werde einen Holunderblütenfond ansetzen."

Das Hotel Traube Tonbach in Baiersbronn befindet sich in einer besonderen Situation. Anfang des Jahres waren die mit drei und einem Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants "Schwarzwaldstube" und "Köhlerstube" abgebrannt. Im Mai soll der Betrieb in einer Zwischenlösung wieder starten - zunächst aber ohne Sterne. Jetzt steht das ganze Hotel mit der verbliebenen Gastronomie still. Seniorchef Heiner Finkbeiner bleibt zuversichtlich. "Die Mitarbeiter scharren mit den Hufen, das ist klar." Die Traube Tonbach bemühe sich, jeden Mitarbeiter zu halten, ist allerdings auch von Kurzarbeit betroffen. Es gehe seinem Unternehmen im Moment wie jedem anderen, das auch nicht sagen könne, was in einem Vierteljahr sei.

Aus Sicht des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga ist es für das Überleben in der Krise entscheidend, wie stark ein Restaurant die Kosten während des Umsatzausfalls reduzieren kann. Pauschale Aussagen darüber, ob die Spitzengastronomie stärker von der Krise betroffen oder wirtschaftlich widerstandsfähiger sei als andere, ließen sich seriös nicht treffen, sagte der Pressesprecher des Dehoga in Baden-Württemberg, Daniel Ohl. Viele Faktoren spielten eine Rolle, die mit der Art des gastronomischen Angebot zunächst nichts zu tun hätten: Das seien Miet- oder Pachtverpflichtungen, laufende Kredite und andere Fixkosten. Grundsätzlich sei der Betrieb von Spitzenrestaurants sehr kostenintensiv, sagte Ohl. "Die Situation ist also auf jeden Fall, wie überall in der Branche, sehr ernst."