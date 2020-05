Corona-Krise Land lockert Vorgaben für Veranstaltungen

Börse in Frankfurt

Erholungsrally treibt Dax über 11.500 Punkte

Lockerungen in der Corona-Krise und die damit einhergehende Hoffnung auf eine Wirtschaftsbelebung haben deutsche Aktien am Dienstag weiter angeschoben. Der Dax knüpfte mit einem Zugewinn von 1,00 Prozent auf 11.504,65 Punkte an sein fast dreiprozentiges Vortagsplus an.