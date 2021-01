Corona-Krise in Horb Freischaffende Musiklehrer geraten in Nöte

Zukunftsängste ergreifen Platz

Bis zur Schließung aus finanziellen Gründen am 30. September 2017 war die Musikschule Waldachtal eine freiwillige Leistung der Gemeinde Waldachtal. Sechs Musiklehrer waren an dieser Einrichtung einmal tätig, zuletzt bis 2017 nur noch vier Musikpädagogen: Margrit Baur, Viktor Brose, Ulrike Maurer und Katharina Wilding, die elf Jahre lang an dieser Einrichtung unterrichtete.

Eigene Zukunftsängste ergreifen Platz. "Unsere Existenz steht – wie bei so vielen anderen auch – auf dem Spiel!", lautet der Hilferuf von Katharina Wilding. Gut dran sei, so die Musikpädagogin, wer sein Einkommen auf mehrere Säulen gestellt habe und nicht so sehr auf die Schüler angewiesen sei. Weniger gut aus sieht die Situation für die freischaffenden Musiklehrer, die ihre Einnahmen nur aus wenigen Quellen rekrutieren müssen. Wilding: "Aber die nicht stattfindenden Chöre – die ja auch nicht zahlen – die ausgefallenen Schülerstunden: es summiert sich halt doch."

Die 55-jährige Musikpädagogin leitet derzeit die Kirchenchöre an der evangelischen Martinskirche Freudenstadt und an der Christuskirche in der evangelischen Gemeinde Waldachtal. Ihr Chorleiterin-Engagement bei der Concordia Glatten ruht seit Anfang der Corona-Zeit 2020. Daneben unterrichtet sie rund 20 Privatschüler in den Fächern Blockflöte und Klavier allesamt Online. Wilding erklärt: ""Ein paar wenige wollten keinen Online-Unterricht. Die werden das Honorar für die Zeit ohne Unterricht stornieren und dann wieder einsteigen." Zur Komplettierung geht sie normalerweise vormittags in Kindergärten und setzt dort das Landesförderprogramm "Singen-Bewegen-Sprechen" (SBS) um. Erst seit Kurzem darf sie dieses Programm wieder in zwei Kindergärten im Rahmen der Notbetreuung anbieten.

Musikunterricht via Skype und Whatsapp

Die Musiklehrerin bemerkt: "Wir Musiker haben es wirklich nicht leicht in diesen Zeiten ohne Konzert-Möglichkeiten, gemeinsamen Proben. Dafür aber mit Schreiben am Computer, krumm sitzen, damit man auf dem Handy irgendwo den Schüler entdeckt." Sie unterrichtet Musikschüler auf ungewohnte Weise via Skype und mit Hilfe von Whatsapp. Das beansprucht einen deutlicheren Mehraufwand: "Ich muss die Unterrichtsstunden, die ich halte, viel penibler vor- und nachbereiten und das kostet mich viel Zeit."

Was sind die Erwartungen der Musikpädagogin? Antwort: "Uns wäre es eine große Hilfe, wenn wir wieder öffentliche Räume für den Musikunterricht nutzen dürften. Abstand halten ist fraglos kein Thema." Und wie geht es nach Corona weiter? Wilding: "Mit meinen drei Chören möchte ich dann wieder durchstarten."

Bei allen Einschränkungen – sie sieht das Glas immer noch halb voll: "Aber ich will nicht jammern, das ist nicht mein Ding. Uns geht es gut, gesundheitlich. Und ich sehe schon einen Silberstreif am Horizont, wo andere noch rabenschwarze Nacht erkennen."

Katharina Wilding, geborene Pallas, Jahrgang 1965, wurde in Stuttgart geboren. Sie ist Mutter von vier Kindern und wohnt inzwischen mit Familie in Schopfloch.

Durch ihre Mutter Elisabeth, geborene Durst, die auch schon als Klavierlehrerin und Organistin arbeitete, wuchs sie direkt in die Musik hinein. In Heidelberg studierte sie Musik mit Hauptfach Klavier und Gesang. Ihre Studien komplettierte sie berufsbegleitend mit Blockflöte, Musikalischer Früherziehung, dem Landesförderprogramm Singen-Bewegen-Sprechen, dem Musikgarten und als letztes noch mit der Orgel-C-Prüfung.