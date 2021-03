1 Die Gastronomen würden gerne wieder ihre Gäste direkt bedienen. Foto: © davit85 – stock.adobe.com

Seit 2. November 2020 stehen die Betriebe der Gastronomie, Hotellerie, die touristischen Freizeiteinrichtungen, sowie Bäder- und Freizeitbetriebe still. Im Landkreis Calw bedeutet dies für über 500 Betriebe aus verschiedenen Branchen und über 3000 Arbeitsplätze Stillstand. Mit Angeboten, wie Takeaway und Lieferservice kämpfen sich einige Betriebe durch diese Zeit, können damit aber nur in seltenen Fällen eine Wirtschaftlichkeit erreichen.

Kreis Calw - "Wir bieten diese Möglichkeit an, um bei unseren Gästen nicht in Vergessenheit zu geraten, ihnen ein Stückchen kulinarischen Genuss in diesem Lockdown zu ermöglichen und, um eine Aufgabe in diesen Zeiten zu haben. Denn ein gastronomisches Herz brennt für seine Gäste und ist nicht gemacht für Einsamkeit, Ruhe und Stillstand", fasst Rolf Berlin die aktuelle Situation frustriert zusammen. Als Kreisvorsitzender der Dehoga im Kreis Calw weiß er um die Sorgen, Existenzängste und den Frust der sehr vielfältigen Branche, die von den Clubs und Kneipen bis hin zu den Wellnesshotels reicht. Manche Betriebe sind nun schon seit einem Jahr durchgehend geschlossen.

Berlin: "Wir haben lange Zeit still gehalten"

Das bedeutet aber nicht, dass die Betriebe im Kreis Calw still sitzen. Stolz berichtet Berlin von einem regelmäßigen Austausch mit den Betrieben, mit der Tourismus GmbH, den Behörden und der Politik und mit den eigenen Mitarbeitern und dem daraus entstandenen Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung. "Wir sind durchaus verantwortungsbewusst. Wir investieren viel Zeit und Geld in die Konzepte, die unserem Gast einen sicheren, sorglosen Aufenthalt ermöglichen und entdecken viele ungeahnte Möglichkeiten in unseren eigenen Betrieben. Engagement, Mut und auch bisschen Verzweiflung verlangen unseren Betrieben derzeit viel ab, wenn es darum geht, alles Erdenkliche dafür zu tun, wieder Gäste begrüßen zu dürfen", so Berlin. "Sicherheit und Hygiene hat unsere Betriebe bereits vor Corona ausgezeichnet und wurde nun intensiviert. Wir können Infektionsschutz!"

Im Hinblick auf die kommende Ministerpräsidentenkonferenz ist Berlin schon eine gewisse Resignation anzusehen. "Wir haben lange Zeit still gehalten und von den Versprechungen der Politik in den Medien gelesen. Finanzhilfen, die zu einem großen Teil bis heute noch nicht vollständig ausbezahlt wurden, Betriebe, die nicht antragsberechtigt sind, Mitarbeiter, die die Unternehmen verlassen und Lieferanten, die bei den Wirtschaftshilfen ganz raus fallen", beklagt Berlin. "So gut, wie die Politik die Entschädigung unserer Branche in Berlin darstellt, geht es uns eben nicht! Wir brauchen eine Perspektive für uns, für die Region, die nachgelagerten und vorgelagerten Betriebe und klare Aussagen zu den Teststrategien und Rahmenbedingungen der Wiedereröffnung!"

Da die Branche alleine nur schwer Gehör findet, setzt der Dehoga-Kreisverband Calw nun auf seine Gäste und startet am Samstag, 20. März, eine Demonstration der besonderen Art. "Wir appellieren an unsere Gäste, uns zu helfen, die Politik zu einer Öffnungsperspektive zu bewegen. Wir vermissen unsere Gäste und brauchen nun ihre Unterstützung!"

Bei Aktion werden Vergissmeinnicht verteilt

Daher werden im Rahmen dieser Demonstration an die Bevölkerung Vergissmeinnicht verteilt. Doch nicht nur Hotellerie und Gastronomie beteiligen sich an den drei Standorten Altensteig, Nagold und Calw. Auch die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald, Getränkelieferanten, Reinigungsfirmen, Großhandel, Blumenläden, Teinacher Mineralbrunnen, Hochdorfer Kronenbrauerei und viele andere Betriebe schließen sich dem herzlichen Gruß an die Gäste an und zeigen so, wie eng und verzahnt die Branchen miteinander verknüpft sind.

Die Demonstrationen finden in Altensteig auf dem Rathausplatz, in Nagold auf dem Vorstadtplatz und in Calw am Unteren Ledereck jeweils von 9 bis 11 Uhr statt. Nach Kundgebungen seitens der Dehoga an jedem Standort, wird es eine große Abschlusskundgebung mit dem Landesvorsitzenden der Dehoga Fritz Engelhardt und Vertretern aus der Politik, unter anderem mit dem wiedergewählten Abgeordneten Thomas Blenke, geben. Die Veranstaltungen werden unter Einhaltung strengster Hygienevorschriften und Coronaverordnung durchgeführt.