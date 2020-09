Corona-Krise Hochzeiten: Kein Rückgang erkennbar

Ähnlich sieht es in Albstadt aus. Auch hier verzeichnete man mit 69 Eheschließungen in der ersten Jahreshälfte einen Rückgang von 21 Trauungen, was allerdings nach Angaben der Stadtverwaltung im Rahmen der üblichen Schwankungen liegt. So waren es beispielsweise in Balingen mit 62 Trauungen sogar sieben mehr als im Vorjahreszeitraum. Allgemein hänge die Zahl der Eheschließungen nunmal von der Zahl Heiratswilliger in einem bestimmten Zeitraum ab. Bislang sei kein klarer Rückgang erkennbar.

Fasnet lässt Wunsch-Hochzeitsdatum platzen

In Rottweil hat sich die Zahl der Hochzeitspaare im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 35 knapp halbiert. Ob die Angst vor Corona der Grund hierfür sei, vermochte das zuständige Standesamt nicht einzuschätzen. Für den anderorts beliebten Hochzeitstermin am 20. Februar hatten die Rottweiler eine Anfrage, die sie jedoch ablehnen mussten. "Der 20. Februar fiel auf den Schmotzigen Donnerstag, an dem wir aufgrund des ganzen Narren-Trubels keine Trauungen abhalten", heißt es dazu in der Antwort der Stadtverwaltung.