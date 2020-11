Corona-Krise Gesundheitsämter arbeiten am absoluten Limit

Im Landkreis Calw ist die Lage im Gesundheitsamt angespannt, da die Zahl der positiven Fälle durch den zweiten Lockdown noch nicht zurückgegangen ist. Die Behörde hofft laut eigenen Angaben, dass durch die Zeitverzögerung von Ansteckung bis zum Bekanntwerden einer Infektion die Zahl der Neuansteckungen und somit auch die Zahl der Kontaktpersonen gegen Ende der Woche abnehmen.

Dennoch sei es zum aktuellen Zeitpunkt gewährleistet, dass Patienten nach ihrem Test innerhalb von 48 Stunden ihr Ergebnis bekommen, teilt das Gesundheitsamt mit. Das Testbüro (zuständig für Koordinierung der Testtermine) habe bislang mit zwei Vollzeitkräften gearbeitet und sei kürzlich um eine weitere Teilzeitkraft verstärkt worden.

Kreis Freudenstadt

Wie das Landratsamt im Kreis Freudenstadt mitteilt, arbeite das Gesundheitsamt aktuell "am Anschlag". Unter der Woche sei ein Zwei-Schicht-Betrieb eingeführt worden, um eine Abdeckung zwischen 8 und 19.45 Uhr zu gewährleisten. Am Wochenende sei das Amt zwischen 9 und 16 Uhr besetzt. Allerdings handle es sich dabei um die "Soll-Arbeitszeiten" - die tatsächliche Arbeitszeit würde diese deutlich übersteigen.

Personell sei das Gesundheitsamt so gut aufgestockt worden, dass nun pro Schicht 13 Mitarbeiter und zwei "Springer" im Dienst seien. So schaffe es die Behörde, jeden eingehenden Fall "personell und zeitnah zuverlässig" zu bearbeiten, so das Landratsamt.

Kreis Rottweil

Das Gesundheitsamt Rottweil stelle sich weiterhin der Aufgabe der Kontaktnachverfolgung und der Betreuung von Menschen, die sich in Quarantäne befinden. Im Oktober 2020 gab es im Landkreis 330 positive Menschen; aktuell (Stand 10. November) sind es in diesem Monat 265 positive Fälle. Insgesamt wurden im Oktober 3006 Kontakte nachverfolgt - es ergaben sich 2181 Quarantäne-Fälle. In diesem Monat wurden bereits bis zum 10. November 1300 Kontakte ermittelt. Hiervon ergaben sich 839 der Kontaktpersonen-Klasse 1. Aktiv in Quarantäne befinden sich derzeit noch 550 Menschen.

Als einer der - laut eigener Aussage des Landratsamts - "wenigen Landkreise", würden die Mitarbeiter auch noch aktiven Kontakt zu Menschen in Quarantäne halten, um etwa mögliche Symptomänderungen zu erkennen. Außerdem seien die Mitarbeiter der Corona-Hotline verstärkt worden, damit mehr Fragen zum Coronavirus beantwortet werden können.

Die Infektionen verteilen sich laut Gesundheitsamt quer über den Landkreis. Insbesondere seien Familien betroffen, Schulen und vereinzelt Kindergärten. Auch gebe es vereinzelt Infektionen von Teilnehmern religiöser Versammlungen aus den Nachbarlandkreisen.

Ortenaukreis

Die Lage im Offenburger Gesundheitsamt sei aktuell "herausfordernd", so Kai Hockenjos, Pressesprecher des Landkreises. "Wir können noch alle Kontakte verfolgen, nur nicht mehr so zeitnah wie bisher", berichtet er.

Die Behörde habe bereits rund 120 Mitarbeiter aus anderen Abteilungen des Landratsamtes zur Unterstützung geholt. Außerdem seien aktuell 20 Soldaten der Bundeswehr zur Unterstützung eingesetzt - die jedoch bald auf 54 aufgestockt werden sollen.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Auch im Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises sei man derzeit auf Unterstützung angewiesen. Ab Donnerstag werden acht Soldaten der Bundeswehr das Personal verstärken. Auch Mitarbeiter anderer Ämter seien bereits bei der Kontaktnachverfolgung eingesetzt, teilt das Landratsamt mit. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes seien sehr gut ausgelastet. Die Arbeitszeiten wurden daher bereits ausgeweitet, sodass die Behörde nun montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr, sowie samstags und sonntags von 9 bis 16 Uhr, besetzt ist.

Außerdem seien aktuell neun Mitarbeiter an der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes, sieben weitere an der Hotline für Reiserückkehrer und vier Mitarbeiter an der Hotline zur Corona-Verordnung tätig.

Zollernalbkreis

"Stark ausgelastet" sei derzeit auch das Gesundheitsamt im Zollernalbkreis - die Mitarbeiter seien inzwischen sieben Tage in der Woche damit beschäftigt, den einzelnen Fällen nachzugehen. Insgesamt seien derzeit über 30 Mitarbeiter im Bereich der Kontaktverfolgung tätig. Erst vor kurzem habe die Behörde speziell dafür Mitarbeiter aus dem medizinischen Bereich eingestellt. Das Gesundheitsamt arbeite - wie in den meisten anderen Landkreisen - sieben Tage in der Woche, wobei Arbeitszeiten von zwölf Stunden keine Seltenheit seien.