Corona-Krise "Gastros helfen" startet auch in Altensteig

Ausgegeben wurden die Speisen am ersten Aktionstag von Anita Kerekesch und Leon Reichelt von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen. Die meisten Essen wurden nicht am Stand in der Bahnhofstraße 36 abgeholt, sondern nach Hause geliefert, informierte Gemeindediakon Gerd Gauß.

Wem wollen die Gastronomen mit der Hilfsaktion eine Freude machen? "Das Wort Bedürftigkeit haben wir nicht definiert" sagt Claudia Dürr vom Hotel "Rössle" in Berneck. Ursula Kirn-Klauda vom "Grünen Baum" nickt zustimmend. Bedürftigkeit bedeutet für sie nicht, keine Unterkunft zu haben und Hunger zu leiden, sondern von einer kleinen Rente leben zu müssen, krank zu sein, nicht mehr kochen zu können oder aus anderen Gründen.

Die Speisen werden in den Küchen der gastronomischen Betriebe zubereitet und in Warmhalteboxen zur Holzhütte transportiert. Die Aktion wird in der nächsten Woche fortgesetzt. Am Mittwoch, 2. Dezember ist der "Löwen" aus Ebhausen an der Reihe und am Freitag, 4. Dezember das italienische Restaurant "Engel" in Altensteig. Bestellungen werden jeweils am Vortag zwischen 16 und 18 Uhr vom Altensteiger Rathaus unter der Telefonnummer 07453/9461123 entgegengenommen.

Mit der Aktion "Gastros helfen", die bis zum 18. Dezember dauert, wollen die selbst von den Corona-Beschränkungen stark betroffenen Gastronomen für einen Lichtblick in der Adventszeit sorgen.