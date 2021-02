3 Fotos: Heinig Foto: Schwarzwälder Bote

In der Eventreihe story VS erzählen Menschen aus ihrem Alltag in der Pandemie / Vom Impfen, ­Homescooling, höherer Verschuldung und gut aufgestellten Klinik-Teams:

In der Eventreihe story VS erzählen Menschen aus ihrem Alltag in der Pandemie / Vom Impfen, ­Homescooling, höherer Verschuldung und gut aufgestellten Klinik-Team

Kommunikation geht auch ­digital. Michael Hoyer ließ bei der zweiten Auflage der story VS als Corona-Spezial aber keinen Zweifel daran, dass ihm eine "wie sonst brechend volle Neue Tonhalle" weitaus lieber wäre.

Villingen-Schwenningen. Das Online-Format im Rahmen der Eventreihe lockte bis zum Wochenende rund 1500 ­Zuschauer an die Endgeräte daheim. Eifrig fragend beteiligten die sich am Freitagabend im Live-Stream an der Gesprächsrunde vor Ort, für die Michael Hoyer wieder Experten aus verschiedenen Lebensbereichen gewonnen hatte. ­Matthias Geiser, Geschäftsführer des Schwarzwald-Baar-Klinikums, gab einen Einblick in die Arbeitsweise des Corona-Krisenstabes, der "Woche für Woche" auf die Fallzahlen reagiere und planbare Operationen verschiebe, falls die 70 Intensivbetten gebraucht werden. Das Klinikum könne zur Not weitere "Provisorien" einrichten, das sei bislang aber nicht nötig gewesen.

Matthias Fellhauer ist dort leitender Apotheker und Chef von 30 Mitarbeitern. Er sprach von "leidvollen Erfahrungen", im Hinblick auf die schnelle Entwicklung von Impfstoffen aber auch von einer "Erfolgsgeschichte". Auf verständliche Weise beantwortete der Pharmazeut die am häufigsten gestellten Fragen zum Vakzim. So erfolge die Impfung nicht wie gewohnt, indem Teile des Virus in den Körper verbracht werden, damit dieser Antikörper bildet, sondern er erhalte einen "Bauplan" für die selbstständige Bildung von Virusteilen. Bisher seien die Impfungen aller Hersteller gut verträglich, maximal wurden grippale Infekterscheinungen festgestellt. Bei der Frage nach der Wirksamkeit bezog Fellhauer Position. Es gelte, durch die Impfung schwere Verläufe und die Ansteckungsgefahr für die Mitmenschen zu verhindern. Den Schutz vor Krankenhaus und Tod, aber auch den Beitrag zur Herdenimmunität und die Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile warf er schließlich als Nutzen bei der Frage in die Waagschale, ob man sich impfen lassen solle oder nicht.

Erfolg mit FFP2-Masken

Interessante Details aus seiner Blitzkarriere als Hersteller von FFP2-Masken gewährte Thomas Vosseler von der Schwenninger Firma ­Univent. Über seine chinesischen Kontakte als Hersteller von Gleitschirmen erfuhr er recht früh vom Coronavirus und reagierte prompt. Er stampfte acht Produktionsstraßen aus dem Boden und wurde zu Deutschlands ­größtem ­Lieferanten von zertifizierten Schutzmasken. Mit 96 ­Prozent Rückhalterate gegen Aerosole habe er gerade als erster Hersteller zudem ein auf die CE-Prüfung aufbauendes Qualitätssiegel erhalten.

Wie sehr leidet die Wirtschaft? Peter Heine, bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar zuständiger Direktor für die Firmenkunden, blickte auf den ersten Lockdown zurück, in dem der Bund den Betrieben mit Soforthilfen und einer Palette weiterer Hilfsprogramme über die Banken unter die Arme griff. Im zweiten Quartal 2020 bediente die hiesige Sparkasse 150 Anträge auf Förderkredite und Corona-Darlehen in Höhe von 53 Millionen Euro, mehr als sonst in einem Jahr.

Die Nachfrage flachte im vierten Quartal dann deutlich ab. Heine schloss daraus: "Die Unternehmen haben sich genügend Liquidität geschaffen". Zudem stellte die Sparkasse über 1000 Darlehen tilgungsfrei. Und: "Die Verschuldung ist deutlich gestiegen".

Cornelia Spitz, Kreisredaktionsleiterin von Hoyers ­Medienpartner, dem Schwarzwälder Boten, ist Mutter von zwei Töchtern. Auch sie turnt gerade den Spagat zwischen dem Redakteursberuf im Homeoffice und der Kinderbetreuung samt Homeschooling. Sie beunruhigt: "Die Kinder werden viel zu schnell viel zu stark ins Internet gedrängt, ohne dass sie darauf vorbereitet wurden". Der Fernunterricht funktioniere "so gut wie die Lehrer", sagte sie und wünscht sich sowohl "Gas zu geben beim Breitbandausbau" als auch technische Fortbildungen von Lehrern.

Es fehlen Begegnungen

"Es fehlen die unbeschwerten Begegnungen". Die evangelische Pfarrerin Märit Kaasch setzt in Pandemiezeiten mit nur sehr eingeschränkt stattfindenden Gottesdiensten auf Schönes, "auch wenn man danach gerade suchen muss". Sie fürchte allerdings, dass sich Menschen zurückziehen, weil sie digital nicht kommunizieren wollen oder können. "Es gibt aber immer die Möglichkeit zu einem Gespräch", wirbt sie und sie verteilt regelmäßig Briefe als "Hoffnungszeichen". Zwar gebe es aus finanziellen Gründen Kirchenaustritte wie schon bei der letzten Wirtschaftskrise, doch nicht viele seien damals auch wiedergekommen.

Angst vor Corona habe sie nicht, vielmehr einen ­"Heidenrespekt", sagte die ­Intensivkrankenschwester am Schwarzwald-Baar-Klinikum, Susanne Dinkelbach-Walter. Die größte Herausforderung sei neben der schnellen, kompetenten und beruhigenden Hilfe, ausbleibende Besuche von Angehörigen zu kompensieren. Das "sehr gut aufgestellte" medizinische Team könne leider keinen Ersatz für zwischenmenschliche Beziehungen leisten. Nach einem Wunsch an Jens Spahn gefragt, nannte sie als Wertschätzung ihrer Arbeit "nicht nur Lippenbekenntnisse", sondern konkrete Umsetzungen unter Berücksichtigung von Erfahrungen der Menschen aus der Praxis.

Seit dem 14. Januar wird in den Seniorenheimen des Schwarzwald-Baar-Kreis geimpft. Landrat Sven Hinterseh kündigte an, dass in dieser Woche alle 2500 Bewohner in 30 Heimen versorgt sein werden. 1000 Impfungen pro Tag wären zudem seit dem 22. Januar im zentralen Impfzen­trum in Schwenningen möglich, allein es fehle an Impfdosen. Am Freitag setzte man immerhin 640 Spritzen, "es geht also voran".

Aus Fehlern lernen

Einig war sich das Podium darüber, dass man die Krise bisher gut bewältigt habe und aus Fehlern ständig lerne. Er sei froh, im Schwarzwald-Baar-Kreis leben zu dürfen, "mit einer medizinischen Versorgung die ihresgleichen sucht", schloss Michael ­Hoyer.