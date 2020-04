Corona-Krise Burgen und Schlösser trifft Pandemie hart

Hinzu kommt: Der Erhalt des Unternehmens mit dem denkmalgeschützten Gebäude muss auch ohne Einnahmen weiterlaufen – und das ist teuer. Konkrete Zahlen nennt Naeßl-Doms nicht.

Verluste gehen in die Hunderttausende

Andere Besitzer von Burgen oder Schlössern im Südwesten dagegen schon: So muss beispielsweise das Kloster Kirchberg in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) bei einer Schließung bis Mitte Mai einen Umsatzverlust von 570.000 Euro verschmerzen. "Wenn es bis Juni geht, sind es 720.000 Euro", teilte der kaufmännische Leiter des Hauses, Lothar Hölzle, mit. Die Burg Katzenstein im Kreis Heidenheim rechnet mit einem Verlust von 130.000 für März bis Mai, das Hohenzollernschloss in Sigmaringen mit Kosten von rund 500.000 Euro bis Ende Juni.

Auch für die Besucher der Burg Hohenzollern in Bisingen (Zollernalbkreis) heißt es momentan: Nur gucken – und das lediglich von außen. Das bedeutet aber nicht, dass hier kein Betrieb herrscht. Die Burg ist dauerhaft besetzt, um auf eventuelle Witterungs-, Brand- oder Einbruchsgefahren reagieren zu können. Ein Team kümmert sich während der Corona-bedingten Burgsperrung vor Ort darum, den internen Hausbetrieb aufrechtzuerhalten. Die Schließung ist als private Einrichtung "eine äußerst schwierige Situation – wie für viele andere mittelständische Unternehmen auch", heißt es von der Burgverwaltung.

Der Verein Schlösser, Burgen, Gärten Baden-Württemberg fürchtet einen regelrechten Dominoeffekt, der in Gang gesetzt wurde. "Den Betreibern der Burgen – Privatleute, Kommunen und staatliche Einrichtungen – fehlen Beträge, die zusammengenommen mehrere Millionen ausmachen", teilte er kürzlich mit. Damit seien vor allem auch im strukturschwachen ländlichen Raum Arbeitsplätze gesichert und die Sehenswürdigkeiten erhalten worden.

Zudem könnten Gastronomen und Pächter von Museumsshops ihre Angestellten nicht mehr bezahlen, Konzerte und Theaterstücke müssten abgesagt werden, die Künstler stünden vor dem Nichts. "Rechnungen an Zulieferer und Handwerker, Beherbergungsagenturen, Versicherungen, Wach- und Schließgesellschaften und viele mehr können nicht oder nur unter großer Anstrengung beglichen werden", hieß es bei dem Verein.

Schrittweise Lockerungen können eine Chance sein

Sollten einige Unternehmen die Krise nicht überstehen, würde das der Vielfalt im Tourismus in Baden-Württemberg aus Sicht des Vereins schweren Schaden zufügen. "Bei Umfragen zu touristischen Lieblingsthemen tauchen die Schlösser, Burgen, Klöster und herrschaftlichen Gärten regelmäßig unter den ersten zehn Nennungen auf", sagte der Vorsitzende des Vereins, Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg, laut Mitteilung.

Ähnlich argumentiert das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart. "Schlösser und Burgen sind ein wertvoller Bestandteil unseres kulturellen Erbes", sagt eine Sprecherin. "Sie spiegeln nicht nur die Geschichte im deutschen Südwesten wider, sondern sind in den unterschiedlichen Epochen ihrer Entstehung auch von großer architektonisch-künstlerischen Bedeutung." In den kommenden Monaten müsse es deshalb Ziel sein, wieder Einnahmen generieren zu können, ohne dabei die bereits zu verzeichnenden Erfolge bei der Eindämmung der Infektionsdynamik zu riskieren.

Die schrittweisen Lockerungen der Beschränkungen könnten dabei eine Chance sein, sagt die Sprecherin weiter. "Für viele Bürgerinnen und Bürger und ihre Familien wird es in diesem Jahr darum gehen, Alternativen zu bisher geplanten Reisezielen zu finden. Die Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg bergen ein großes touristisches Potenzial, oft auch wegen der sie umgebenden wunderschönen Landschaften. Das kulturelle Erbe wird nicht verloren gehen, wenn wir das mit unserem eigenen Verhalten sichtbar machen."