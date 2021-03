1 Mit Terminvereinbarung dürfen beispielsweise Büchereien und Museen in Rottweil wieder öffnen. (Symbolfoto) Foto: Warmuth/dpa

Auf Basis der seit 8. März gültigen Corona-Verordnung in Baden-Württemberg und der Regelungen des Landkreises Rottweil zur Inzidenz für den Landkreis erfolgen Änderungen und Lockerungen im Stadtgebiet Rottweils und der Ortsteile.

Rottweil - Die Stadtverwaltung weist in ihrer Pressemitteilung darauf hin, dass die genannten Regelungen abhängig von der Entwicklung der Fallzahlen sind und jederzeit angepasst werden können. Die Stadtverwaltung Rottweil weist darauf hin, dass weiterhin die jeweiligen Hygienevorschriften einzuhalten sind, insbesondere Mindestabstand, Masken tragen, Händewaschen und regelmäßiges Lüften.

Das sind die Änderungen:

- Die Stadtbücherei öffnet ab Dienstag, 9. März, zu den gewohnten Zeiten dienstags bis samstags. Es ist eine telefonische Voranmeldung unter 0741/49 43 40 erforderlich. Es dürfen bis zu fünf Personen gleichzeitig 15 bis maximal 30 Minuten in der Stadtbücherei sein. Ausnahme: am Freitagnachmittag, 12. März, ist die Bücherei ab 12 Uhr und am Samstag, 13. März, ganz geschlossen. Ansonsten besteht parallel weiterhin die Bestell- und Abholmöglichkeit. Der Lieferdienst wird nun aber nicht weiter angeboten.

- Dominikanermuseum und Stadtmuseum öffnen ab Dienstag, 16. März, zu den gewohnten Zeiten dienstags bis sonntags. Mit Voranmeldung unter Telefon 0741/76 62 dürfen maximal 35 Personen parallel im Dominikanermuseum sein. Die Lorenzkapelle bleibt noch geschlossen, da dort eine Ausstellung vorbereitet wird. Das Stadtarchiv bleibt für Besucher weiter geschlossen, da die Fläche zu gering ist. Allerdings besteht weiterhin die Möglichkeit des Abholens nach Voranmeldung oder telefonischer Auskünfte unter 0741/49 43 30.

- An der Volkshochschule finden lediglich die Integrationskurse, die nicht online unterrichtet werden können, in Präsenz statt. Allgemeine Kurse finden weiterhin lediglich online statt. n In der Musikschule und Jugendkunstschule Kreisel findet derzeit kein Präsenzunterricht statt. Es werden weiterhin aber Onlinekurse angeboten.

- An den Rottweiler Schulen gilt ab dem 15. März eine Erweiterung des Präsenzunterrichts bis zum Beginn der Osterferien.

- Für (Musik-)Vereine gilt: Auch weiterhin ist kein Probenbetrieb in Präsenz möglich, da Veranstaltungen nicht zugelassen sind. Auch Mitgliederversammlungen sind derzeit nur online erlaubt.

- Sporthallen und Sportplätze werden für bis zu zwei Haushalte mit maximal fünf Personen geöffnet. Bei kontaktarmem Sport dürfen maximal 20 Kinder bis einschließlich 14 Jahren teilnehmen. Individualsport auf der Rottweiler Skateanlage beim Stadion ist für maximal fünf Personen aus bis zu zwei Haushalten gleichzeitig zulässig. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahren werden nicht eingerechnet.

- Das Bürgerbüro der Stadt Rottweil im Alten Rathaus ist zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Die weiteren Dienststellen können nach einer vorherigen Terminvereinbarung besucht werden.