Corona Kreis Freudenstadt Neuinfektionen vor allem in Horb gemeldet

Die betroffenen Personen wohnen in Alpirsbach (plus drei), Baiersbronn (fünf), Empfingen (vier), Freudenstadt (fünf), Horb (16), Loßburg (fünf), Schopfloch (drei), Seewald (eins) und Waldachtal (drei). Eine Korrektur ergab sich bei einer in Eutingen gemeldeten Person (minus eins). Die meisten Infektionen wurden bisher aus Horb (273), Baiersbronn (261) und Freudenstadt (256) gemeldet.

Am Dienstag gab es 228 (minus 20) akut infizierte Personen im Landkreis, die sich in Isolierung befinden. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis Freudenstadt insgesamt 1313 Personen positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen beträgt 1044 (plus 64).