Im Sozialministerium reagierte man auf die Überlastung der Gesundheitsämter und setzte den Schwerpunkt neu: Auch die Mitarbeiter im Calwer Landratsamt sollen sich künftig stärker auf größere Ausbruchsgeschehen und den Schutz so genannter vulnerabler Gruppen konzentrieren. In Calw bleibt man aber vorerst beim bisherigen Vorgehen.

Die Kontaktnachverfolgung der Corona-Infizierten hat die Mitarbeiter im Calwer Landratsamt mitunter bis an ihre Belastungsgrenzen geführt – auch eingedenk der wieder steigenden Fallzahlen. Jetzt hat das Sozialministerium einen Stopp dieser aufwenigen Recherchen verfügt. Im Kreis Calw bleibt es aber bei der alten Lösung – vorerst.















Kreis Calw - 10.402 – so viele Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie im Kreis Calw an Corona erkrankt. Für das nahezu 40-köpfige Team, das sich im Landratsamt in Calw um das Fallmanagement und um die Kontaktnachverfolgung kümmert, kommen solche Zahlen einer kaum lösbaren Aufgabe gleich.