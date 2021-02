Protest gegen Corona-Maßnahmen in Dunningen Organisatorin von großer Resonanz überrascht

Der Protest war leise, aber durchaus sichtbar: Am Montagabend fand sich am Dunninger Rathaus, direkt an der Ortsdurchfahrt, eine Gruppe von gut 60 Personen ein, um in Form eines Schweigeprotestes ein Zeichen gegen die "teilweise überzogenen Coronamaßnahmen" zu setzen. Organisatorin Birgit Theurer war über die Anteilnahme an der Aktion überrascht.