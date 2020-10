Corona-Inzidenz Kreis Rottweil an der kritischen 50er-Grenze

Der Schulbetrieb an zwei Schulen ist massiv gestört. In Sulz wurde das Gymnasium am Mittwoch für einen Tag geschlossen, in Oberndorf die dortige Bildungseinrichtung bis zu den Herbstferien- zurückzuführen auf einzelne positive Corona-Fälle.

In Oberndorf wurde auch deshalb der Präsenzunterricht eingestellt, da nicht klar war, wie viele Lehrer noch betroffen sein würden. Das hätte zu organisatorischen Verwicklungen führen können.

In Rottweil mussten an einer Grundschule die beiden Einschulungsklassen nach Hause, in Quarantäne, geschickt werden. Eine Lehrerin war positiv auf das Virus getestet worden. In etlichen Familien führt die häusliche Absonderung dazu, dass zumindest ein Elternteil nicht bei der Arbeit erscheinen, sondern bestenfalls im Homeoffice der beruflichen Tätigkeit nachgehen kann.

In Sulz gibt es inzwischen 26 aktive Fälle, in Oberndorf und Schramberg je zehn, in Rottweil neun, in Wellendingen sieben, in Dunningen sechs, in Schiltach fünf, in Vöhringen und Epfendorf vier, in Dornhan und Fluorn-Winzeln, drei, in Aichhalden, Zimmern und Deißlingen zwei, in Dietingen einer. Ohne akute Corona-Patienten sind die Gemeinden Schenkenzell, Lauterbach, Eschbronn, Hardt und Villingendorf.