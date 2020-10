Corona-Inzidenz bei 27,6 Kreis Calw steuert auf Negativ-Marke zu

Am Montagabend waren im Kreis 18 weitere Corona-Fälle gemeldet worden. Sechs der Neuinfektionen wurden in Bad Herrenalb registriert, fünf in Calw, drei in Egenhausen, zwei in Gechingen sowie jeweils ein Fall in Althengstett und Haiterbach. Bei den aktiven Infektionen sind Calw (18), Bad Herrenalb (11) und Nagold (11) indes die unrühmlichen Spitzenreiter im Kreis.

In Verbindung mit dem Coronavirus sind im Kreis Calw bislang 32 Menschen gestorben.