Corona-Infos für Eltern Horb setzt schnelles Benachrichtigungs-System ein

Viele Eltern kennen diesen Satz, der bei der Stadt im Internet steht und einem gleich auffällt, wenn man die Seite auf den Schirm bekommt: "Die Stadtverwaltung informiert an dieser Stelle über aktuelle Entwicklungen an den Horber Schulen und Kindertageseinrichtungen. Die Übersicht wird tagesaktuell fortgeschrieben!" Daneben steht ein rotes Kästchen mit dem Hinweis "mehr erfahren". Wer darauf klickt, bekommt aktuell gemeldet, in welchen Kindergärten und Schulen Corona-Fälle aufgetreten sind. Dieses hilfreiche System, das den Eltern sofort Infos an die Hand gibt, mit denen sie entscheiden können, ob sie ihr Kind morgen in die Kita oder die Schule schicken können, ist zumindest in der Region einzigartig.

Wer sich den Internet-Service anderer Kommunen genauer ansieht, der merkt schnell: Die Nachbarstädte haben kein vergleichbares System, lediglich in Rottweil meldet die Stadt auf ähnliche Art die Fälle, man muss aber erst im Suchsystem "Corona" eingeben, während in Horb der Zugang zu den Infos sofort auf der Homepage sichtbar ist und somit den Zugriff erleichtert.

Aktuelle Lage in übersichtlicher Form

So einfach ist es: Wer das rote Kästchen anklickt, kann in einer übersichtlich gestalteten dreispaltigen Blockform die aktuelle Lage nachlesen. Es gibt Informationen, wo sich jemand infiziert hat, und welche Maßnahmen ergriffen werden. Auch der zeitliche Verlauf der Maßnahmen ist angegeben. Im Fall der Realschule Horb liest sich das zum Beispiel so: "Vom 09.12.20: Drei weitere Schüler*innen in den Klassenstufen 9 und 10 wurden positiv auf Corona getestet. Weitere Schüler sind laut Mitteilung der Schule nicht betroffen bzw. nicht in Quarantäne."

Andere Städte verweisen auf Kreisstatistik

Darunter stehen dann weitere Meldungen von den bisherigen Corona-Fällen in derselben Einrichtung – alles übersichtlich gehalten und nutzerfreundlich gestaltet.

Die Nachbarstädte im weiten Umkreis haben kein vergleichbares Meldesystem. In Nagold zum Beispiel – das der Horber Stadtverwaltung gerne mal als vermeintliches Vorbild präsentiert wird – beschränkt sich die Corona-Information auf eine Präsentation der Kreisstatistik. Da heißt es dann: "Im Landkreis Calw gibt es 93 neue Infektionen mit dem Coronavirus". Da lassen sich zwar viele Zahlen nachlesen, aber konkrete Infos für Kitas und Schulen gibt es keine. Ähnlich sieht es in Freudenstadt, Tübingen oder Böblingen aus. In Sulz gibt’s zwar einen schön platzierten "Corona-Ticker" auf der Homepage, aber auch dort sucht man Infos über Infektionen in Kindergärten und Schulen vergebens.

Warum ist Horb mit seinem Info-System so weit vorne?

Oberbürgermeister Peter Rosenberger berichtet auf Anfrage unserer Redaktion und erinnert dabei erst einmal an die Situation zu Beginn der Pandemie: "Beim ersten Shutdown hat täglich der Corona-Krisenstab getagt. Und danach haben wir angerufen, um die aktuellen Stände bekannt zu geben." Im Sommer war Rosenberger dann auf Urlaub in Rosenheim, Bayern. "Dort wurde im Internet über die Lage an den Schulen informiert. Ich sagte mir: Hey, das machen wir auch!"

Bei Umsetzung machen alle mit

Die Umsetzung habe gut funktioniert. "Die städtischen Kindergärten und Schulen melden uns die Daten sowieso, und die kirchlichen haben gesagt, wir machen das mit euch im Schulterschluss", schildert Rosenberger, der zudem allen Beteiligten ein Lob für ihre Arbeit ausspricht.

Auch an anderer Stelle zeigt die Stadt als Schulträger digitale Kompetenz: Die Horber Schulen werden mit rund 400 mobilen Endgeräten für den Einsatz im Fernunterricht ausgerüstet. Damit sollen Schülerinnen und Schülern, deren Eltern sich keine geeignete Ausstattung für einen Unterricht zu Hause leisten können, die gleichen Chancen auf Bildung erhalten wie ihre Mitschüler.