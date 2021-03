1 Die Warnapp Luca könnte bald eine große Bedeutung bei der Nachverfolgung von Kontakten erlangen. Foto: imago images/Sven Simon

Die ersten Erfahrungen in Baden-Württemberg sind sehr positiv – aber die offizielle Einführung steht noch aus. In anderen Bundesländern ist man schon weiter.

Stuttgart - Die Warnapp Luca wird von immer mehr Gesundheitsämtern und öffentlichen Einrichtungen positiv beurteilt und entwickelt sich allmählich zu einer fast amtlichen Standard-App, obwohl es sich um eine private Initiative handelt. Vor allem Smudo, Mitentwickler der App und Mitglied der Hip-Hop-Band Fantastische Vier, trägt stark zur wachsenden Bekanntheit der Anwendung bei. Am Freitag hat etwa Mecklenburg-Vorpommern eine Vereinbarung mit den Betreibern geschlossen und will die App von sofort an flächendeckend nutzen. Thüringen steht kurz vor der Einführung.

